Ovog vikenda Zagreb je centar urbanog plesa, održava se Kings of Style festival

Urbano plesno natjecanje pod nazivom Kings of Style, u organizaciji plesne skupine Atomic Dance Factory, održava se 8. travnja u SD Trešnjevka, poznatijoj kao Kutija šibica. Kings of Style prometnuo se u najveći urbani plesni festival u regiji, a po jubilarni peti puta okuplja najveći broj plesača do sada - prijavljeno je više od 1000 natjecateljica i natjecatelja!

'Ugodno smo iznenađeni brojem prijavljenih domaćih i stranih plesača, njihova raznolikost najavljuje sjajnu konkurenciju i siguran sam da će svi pokazati najbolje od sebe. Publiku očekuje pravi plesni spektakl', izjavio je u ime organizatora Saša Krnetić, ujedno glavni voditelj i koreograf plesne skupine Atomic Dance Factory te dodao:

'Svoju originalnost i atraktivnost ovo natjecanje temelji na specifičnom sustavu ocjenjivanja, stvorenom od strane najistaknutijih plesača i koreografa u regiji. I suci su redom istaknuta plesna imena: Theo Godson, Yami 'Rowdy' Lofvenberg te Anto Petričević.' Anto Petričević ujedno je i prošlogodišnji pobjednik tematskih battleova pod nazivom Who Got the Ju!ce koji i ove godine otvaraju Festival. 'Sudjelovao sam na mnogim freestyle battleovima u Hrvatskoj i inozemstvu, ali Who Got the Ju!ce je nešto neviđeno i zbog toga je zanimljiv plesačima. Traži plesnu kreativnost, snalažljivost te smisao za humor. Izgleda sasvim jednostavno. Ali baš i nije', istaknuo je Petričević.