Iz plesnih cipela u kaubojke: Zašto su najveće pop zvijezde opsjednute countryjem?

Kanadska pop pjevačica Shania Twain vlasnica je najprodavanijeg albuma nekog ženskog izvođača ikad. Njezin album 'Come On Over' iz 1997. prodan je u 60 milijuna primjeraka diljem svijeta, a na vrhu britanske liste albuma proveo je čak jedanaest tjedana. S glazbom koja korijene vuče s juga SAD-a u posljednje vrijeme koketiraju i donedavne vladarice plesnih podija, a trend se počeo širiti i na Veliku Britaniju, pa čak i daleku Australiju

Ružičasti kaubojski šešir s omota petog studijskog albuma Lady Gage za mnoge je bio tek još jedan neobičan modni odabir američke pjevačice, sve dok ga nisu raspakirali i nemalo se iznenadili shvativši da se on na glavi vlasnice elektropop plesnih hitova nije našao slučajno. Odluka o skretanju u country vode zbunila je mnoge njezine obožavatelje, no folk-pop-rock album 'Joanne', koji je Gaga izdala u listopadu 2016., kako primjećuje E!Online, bio je tek početak novog trenda u pop glazbi.

Slobodni smo primijetiti - pola godine prije nego je Lady Gaga na glavu nabila ružičasti kaubojski šešir još je jedna pop diva svoj album prožela zvukovima s američkog juga. Iako vjerna svojoj prozirnoj i šljokičastoj odjeći, Beyonce je na album 'Lemonade' uvrstila pjesmu 'Daddy Lessons', u kojoj je ostvarila suradnju s američkim country bendom Dixie Chicks.

Nastavak trenda nagovijestila je u svibnju 2017. Miley Cyrus svojim singlom 'Malibu'. Za pjesme koje će se naći na albumu 'Younger Now', objavljenim u rujnu, njezin otac Billy Ray Cyrus ponosno je izjavio kako 'nikad još nije čuo da Miley toliko naginje svojim korijenima'. Eksperimentalni album 'Miley Cyrus & Her Dead Petz' iz 2015. prošao je prilično loše pa je posrnulu glazbenu karijeru Miley pokušala spasiti povratkom korijenima i dodvoravanjem ljubiteljima country glazbe. Oni joj pak nisu zaboravili petljanje s politikom i podršku koju je u predsjedničkoj utrci 2016. dala Hillary Clinton pa je nisu, unatoč korijenima u Tennesseeju i njezinoj kumi Dolly Parton, doživjeli kao country umjetnicu. Album je u prvom tjednu prodan u samo 45 tisuća primjeraka, što je zabilježeno kao jedna od najlošijih prodaja albuma neke već dokazane pop glazbenice. Do kraja listopada Miley je objavila kako ne namjerava više objavljivati singlove s ovog albuma, niti planirati turneju, čime je mlada umjetnica zatvorila još jedno poglavlje svoje karijere.

Dok Miley country nije pomogao u karijeri, druga mlada pop glazbenica uspjela je nekako u isto vrijeme njime podići svoju karijeru iz pepela i vratiti se u život. Kesha, pjevačica koja je samostalnu glazbenu karijeru započela party-pop poskočicom 'Tik Tok', na nagovor svog producenta, dr. Lukea, napustila je kao 18-godišnjakinja školu kako bi se mogla posvetiti glazbenoj karijeri. Desetak godina kasnije i nakon dva studijska albuma pod dr. Lukeovom etiketom Kemosabe Records, Kesha protiv svog producenta podiže tužbu zbog fizičkog, emotivnog i seksualnog zlostavljanja. U pravnoj bitki koja još uvijek traje Kesha se nastoji osloboditi i ugovora potpisanog za Kemosabe Records, a zbog čega joj je jedno vrijeme čak bilo zabranjeno objavljivati bilo kakve nove materijale. To je nije spriječilo da 2016. započne svjetsku turneju na kojoj je izvodila rock i country obrade svojih pjesama, čime je nagovijestila i smjer u kojem planira nastaviti karijeru.

U lipnju 2017. Kesha je objavila singl 'Praying', zahvaljujući Sonyju koji joj je omogućio stvaranje novog albuma. Iako taj album mora nositi oznaku Kemosabe Records, dr. Luke na njega nije više mogao nikako utjecati. Singl je prošao vrlo zapaženo i označen je kao najautentičnija pjesma mlade autorice, iako ona svoje prave glazbene uzore otkriva tek objavom albuma 'Rainbow'. U pjesmama kantautorice koja je odrastala u Tennesseeju primjetan je tako, između ostalih, utjecaj Dolly Parton i Johnnyja Casha, a Kesha je Rolling Stoneu rekla kako se ovim albumom konačno osjeća kao ona prava. 'Na albumu, na koji sam izuzetno ponosna, iz dubine želuca iskopala sam najteže teme, a ljudi me i dalje vole. To je zaista lijepo i vrlo iscjeljujuće, jer vidjeli su me kakva uistinu jesam i nemaju nikakav problem s tim', rekla je Kesha. 'Rainbow', koji je u kolovozu debitirao na prvom mjestu top ljestvica, do prosinca je prodan u zlatnoj nakladi, što bi značilo više od pola milijuna primjeraka.

Country utjecaji nisu zaobišli Justina Timberlakea, koji je rođen u Tennesseeju, mada on sam više nije siguran u to. Uoči svog prvog singla s albuma 'Man of the Woods', Timberlake je za pjesmu rekao kako 'zvuči poput glazbe koja pokazuje otkuda on dolazi više od bilo koje koju je dosad napravio'. Album nije tada imao ni ime ni datum izlaska, ali je Timberlake Hollywood Reporteru kazao kako mu je ideja napraviti album s glazbom američkog juga, ali modernijeg zvuka. Na tom je tragu bila i njegova videonajava albuma na Twitteru u prvim danima ove godine, za koji je ovoga puta imao i naslov 'Man of the Woods'. 'Album je zaista inspiriran mojim sinom, mojom ženom i obitelji, ali više od bilo kojeg albuma što sam ga dosad napisao, inspiriran je onime odakle dolazim', govori Timberlake dok širokim poljima trče konji. Za jači dojam i one koji još nisu shvatili da Timberlake najavljuje country album, u videu se pojavljuje i njegova supruga Jessica Biel s kaubojskim šeširom i govori o planinama, drveću, logorskim vatrama - Divljem zapadu.

ZA RAZLIKU OD OBOŽAVATELJA Ovi glazbenici nisu podnosili svoje najveće hitove Pogledaj galeriju 12







Slušajući prvi singl 'Filthy' nikome nije bilo jasno o čemu je Timberlake govorio, a onda je u drugoj videonajavi albuma opet počeo mantrati o 'južnjačkim gitarama i zvuku koji osjeća kao baštinu'. Ni s drugim singlom 'Supplies' situacija nije bila ništa jasnija, a najavljivani country pojavljuje se tek u trećem i četvrtom singlu - 'Say Something', pjesmom u kojoj surađuje s Chrisom Stapletonom, i naslovnim singlom albuma za koji je Timberlake na Twitteru napomenuo svojim obožavateljima: 'Usput, album sam nazvao po svom sinu, OK? Njegovo ime znači of the woods, stoga prestanite govoriti da sam napravio country album.'

Utjecajima country glazbe nije odoljela ni rođena Njujorčanka iz obitelji makedonskih doseljenika albanskih korijena. Riječ je dakako o svestranoj Bebe Rexha koja je u pjesmi 'Meant to Be' ostvarila suradnju s country/pop sastavom Florida Georgia Line te su ostavili traga kako na country, tako i na pop glazbenim ljestvicama. Samo pet mjeseci od objave njihov spot na Youtubeu broji nešto manje od 300 milijuna pregleda.

Brojku od 300 milijuna preslušavanja na streaming servisu Spotify Florida Georgia Line bilježe pak drugom neobičnom suradnjom. U pjesmi 'Let Me Go', obojenoj zvukom tropical housea, country bend iz Nashvillea surađuje sa švedskim DJ-om Alessom, američkim svestranim glazbenikom Andrewom Wattom te američkom glumicom i pjevačicom Hailee Steinfeld.

Zanimljivo, trendu prožimanja countryja i popa ne podliježu samo glazbenici iz SAD-a. Na albumu 'Harry Styles', samostalnom prvijencu istoimene zvijezde britanskog boy banda One Direction objavljenim u svibnju prošle godine, našla se pjesma 'Two Ghosts'. Kad se počela emitirati, slušatelje radiopostaja s pop glazbom ova je pjesma dovodila u zabludu da im se prijemnik sam prebacio na neku radiopostaju s country glazbom, dok su slušatelji country glazbenih postaja ustvrdili kako je više country od većine onoga što tamo inače mogu čuti.

Svoju sklonost country glazbi mladi britanski umjetnik pokazao je i gostujući početkom studenog na BBC-u, kada je izveo pjesmu 'Girl Crush' američke country grupe Little Big Town. Ponovio je to, na opće oduševljenje, i krajem istog mjeseca pred publikom Ryman Auditoriuma u Nashvilleu, rekavši pritom da je to jedna od njegovih omiljenih pjesama koje su u posljednje vrijeme izišle iz tog grada.

Zovu country glazbe nije odoljela ni Australka s engleskom adresom Kylie Minogue. U svom bogatom glazbenom opusu Minogue bilježi suradnje s Pet Shop Boysima, Nickom Caveom, Robbiejem Williamsom i Scissor Sisters. Na četrnaestom studijskom albumu nakon Madonne, najuspješnije pjevačice u Ujedinjenom Kraljevstvu, red je došao i na glazbu američkog juga. Većinu materijala s albuma 'Golden', koji bi trebao biti objavljen ovih dana, Kylie je snimala u Nashvilleu, gradu za koji je izjavila kako je ostavio dubok utjecaj na nju. Vidljivo je to i na prvom singlu 'Dancing', u kojemu Kylie pleše kao da je odrasla u sedlu.