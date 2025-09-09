NEMA NAZAD

Došao je u London, ali od pomirbe - ništa: 'Princu Harryju jedno nikad neće oprostiti'

09.09.2025 u 23:37

Princ Harry
Princ Harry Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bivši kraljevski batler otkrio je detalje o odnosu princa Harryja i kralja Charlesa te podvukao kako je uvjeren da mogućnosti za pomirenje gotovo da i ne postoje

Princ Harry ovih dana boravi u Londonu i puno se pisalo o potencijalnom susretu s ocem, pa čak i opcijama da doputuje s djecom kako bi Charles upoznao svoje unuke. No, čini se kako od svega neće biti ništa.

Prema otkrićima bivšeg kraljevskog batlera Granta Harrolda u razgovoru za PageSix, povjerenje između njega i kralja Charlesa toliko je narušeno da povratka više nema.

Gubitak povjerenja

'Kralj više ne vjeruje Harryju zbog onoga što je rekao i otkrio. Boji se da će to ponovno iskoristiti u svoju korist – jer već jest', tvrdi Harrold u svojoj novoj knjizi 'The Royal Butler'. Riječ je o referencama na Harryjeve intervjue, memoare 'Spare' i unosne ugovore s Netflixom i Spotifyjem, koji su britansku monarhiju izložili neugodnostima i brojnim kritikama, i koji su označili gubitak povjerenja preko kojeg kralj ne može prijeći.

Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Harrold naglašava da bi svaki pokušaj pomirenja bio prevelik rizik: 'Ako se pomire pa ponovno posvađaju, što ga sprječava da ponovno ne objavi knjigu, seriju ili intervju?'

Meghan kao prekretnica

Za mnoge u palači početak ljubavnog odnosa s Meghan Markle bio je prekretnica. U manje od dvije godine kao aktivna članica obitelji uspjela je 'uzdrmati protokole', inzistirala je na vlastitim pravilima i, kako tvrdi Harrold, ponašala se kao da je uloga vojvotkinje usporediva s Disney princezom. No, realnost je bila drugačija - i za vojvodu i vojvotkinju od Sussexa neprihvatljiva.

Meghan Markle i princ Harry
Meghan Markle i princ Harry Izvor: EPA / Autor: Carlos Ortega

Njihovo napuštanje kraljevskih dužnosti 2020. godine mnoge je iznenadilo, ali ne kao i javno govorenje o obiteljskim tajnama, koje je bilo korak nakon kojeg za princa Harryja više nema nazad.

