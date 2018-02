Ove su nam se vruće filmske scene urezale u pamćenje, a evo što o njima misle glumci

Bilo da se radi o romantičnim, nasilnim ili životinjskim scenama seksa te bez obzira na osjećaje koje su one pobudile u nama, neke su sjajnim glumačkim izvedbama ostavile dubok trag u svijetu zabave. Evo što o njima kažu glumci koji su se našli pred kamerama

Kate Winslet o filmu 'Titanik' Nedugo nakon dolaska 'Titanika' u kina 1998. godine glumica Kate Winslet otvoreno je za časopis Rolling Stone progovorila kako joj je bilo snimati scenu seksa s Leonardom DiCaprijem. 'Rose u meni zapravo je na neki način voljela Jacka u njemu. Iako nisam imala iste osjećaje prema Leu, bilo je prilično lijepo proživljavati ih na taj način kroz scenu. Bilo je vrlo lijepo. A onda je kamera prestala snimati, on se dignuo i odšetao, a scena je bila snimljena. Sjećam se kako sam ležala tamo i razmišljala: 'Kakva šteta što je gotovo.' Zato što je bilo prilično lijepo', rekla je Kate.

Demi Moore o filmu 'Duh' Ljubavna scena Demi Moore i Patricka Swayzea pred grnčarskim kotačem u filmu 'Duh' iz 1990. jedna je od najomiljenijih u povijesti kinematografije, ali nije snimljena bez malo crvenila u obrazima jer, kako je otkrila Demi Moore, snimajući je osjećali su se poput srednjoškolaca na prvom spoju. 'Morali smo ostaviti dojam da se poznajemo i da nam je ugodno. Dali smo sve od sebe, a njegovo je lice bilo tako crveno. Molila sam ga da ne dopusti da mi se pojavi dojka, a on bi spuštao moju košulju čim bi mi se podignula iznad stražnjice. Konačno smo si priznali da smo vrlo nervozni i da mrzimo to raditi i nakon toga je sve bilo u redu', otkrila je Moore časopisu People.

Kit Harington i Emilia Clarke o seriji 'Igra prijestolja' Romansa dvoje omiljenih likova iz serije 'Igra prijestolja', Jon Snow i Daenerys Targaryen, konačno se dogodila u finalu sedme sezone, a svoje viđenje tog trenutka dali su glumci Kit Harington i Emilia Clarke. 'Obično se na filmu prvi put susretnete i tijekom vremena razvijete neku kemiju. Ali ako znate nekoga sedam godina i dijelite to nevjerojatno putovanje kroz vaše živote... oboma nam je to bilo vrlo čudno', rekao je Harington za Entertainment Weekly i otkrio kako se stalno pitao 'kakva je seksualna napetost u toj sceni?', na što mu je kolegica rekla da prestane govoriti o seksualnoj napetosti i podsjetila ga da je jedinstveno iskustvo biti u tome kao glumac znajući da te gleda cijeli svijet. 'Da! Rekla bih mu da prekine, da prestane stalno govoriti o seksualnoj kemiji i samo mi nabaci neki seksi pogled', nadopunila ga je Clarke.

Julia Roberts o filmu 'Zgodna žena' Iščekivanje intimnih scena u klasiku iz 1990. glumici Juliji Roberts kidalo je živce, no bliska veza s kolegom pomogla joj je smiriti nervozu. 'Nikad prije nisam radila takve stvari i bila sam jako nervozna. Na spomen poljupca osula bih se. Najsmješnije od svega je to da smo postali poput obitelji i toliko se zbližili da je do trenutka kad se pojavila ona scena svima bilo jasno što proživljavam i koje su moje vrijednosti, moje viđenje toga i moj problem s tim. Na koncu smo došli do toga, što je pomalo zastrašujuće, da su svi zbog toga bili nervozniji od mene', rekla je za ABC News Julia Roberts o snimanju seksi scene s Richardom Gereom.

Jon Hamm o filmu 'Djeveruše' Snimanje scene seksa Jona Hamma i Kristen Wiig u komediji iz 2011. imalo je smiješan, nezaboravan i neugodan početak, a glumac ju je usporedio s trčanjem po kiši. 'Postoji određena točka nakon koje više ne možete biti manje mokri pa možete konačno uživati u osjećaju. Naravno da nije ugodno u tangama boje kože skakutati na glumici. Nisam baš malo ljudsko biće, imam 90 kilograma i dva metra, a Wiig je mršava poput grančice, pa sam joj rekao da me samo gurne ako je zaboli. U početku je vrlo čudno i neugodno, a onda sva ta neugodnost nestane i pomislite - 'u redu, kad već ovo radimo, idemo se zabaviti'', objasnio je svoje iskustvo Hamm u Playboyu.

Michelle Williams o filmu 'Tužna veza' Prikazati intenzivan i srdit seksualni život burnog para u drami iz 2010. za glumce Michelle Williams i Ryana Goslinga bio je pravi izazov. Glumica je za magazin W rekla kako snimanje scena sirovog seksa nikad nisu uvježbavali i otkrila da su za nju to bili mračni dani. 'Snimali smo prvo sam početak našeg odnosa, što je bilo živahno i zabavno, a onda su na red došle scene seksa i to je bilo... otrovno. Međusobno smo se prestali povezivati kao Ryan i Michelle. Ti prizori ostaju zauvijek. Vozila bih se sa seta svake večeri dugo prema kući, spustila sve prozore, odvrnula glazbu glasno koliko sam mogla, gurnula glavu kroz prozor poput psa i vrištala. Bio je to moj bijeg', rekla je Williams.

Kristen Stewart o filmu 'Sumrak saga: Praskozorje' Oduševljenje obožavatelja 'Sumrak sage' godinama iščekivanom ljubavnom scenom između Edwarda Cullena i Belle Swan nije dijelila glumica Kristen Stewart. 'Očekivalo se od nas da snimimo najseksi scenu seksa svih vremena. Morao je to biti transcendentalni, izvanzemaljski i nečovječni seks, bolji od onoga koji ste ikada mogli uopće zamisliti, tako da smo se zapitali 'je** te, kako smo uopće živjeli do sada?'. Toga smo bili svjesni i Rob i ja i producenti. Bila je to prava agonija, što je s*anje, jer sam htjela da ta scena bude jako dobra', rekla je za Harper's Bazaar Stewart.

Natalie Portman o filmu 'Crni labud' Glumica Natalie Portman preporučila je redatelju Darrenu Aronofskom da u glumačku postavu filma 'Crni labud' uključi njezinu prijateljicu Milu Kunis, no previdjela je da će to značiti snimanje scene seksa s njom. 'Nisam zapravo razmišljala o tome da ću u filmu imati seks s njom. Bilo je prilično neugodno i osjećala sam kako bi mi bilo lakše učiniti to s nekim koga ne poznajem. Ipak, ispalo je sjajno imati uz sebe prijateljicu s kojom se možeš smijati, zbijati šale i prebroditi sve zajedno', rekla je za MTV News Portman.

Rosamund Pike o filmu 'Nestala' Gledateljima ovog trilera iz 2014. godine zasigurno je u pamćenju ostala žestoka scena između Rosamund Pike i Neila Patricka Harrisa, a lijepoj glumici urezalo se uvježbavanje te scene. 'Kad stvarno snimate, cijela ekipa je oko vas i to je skroz normalno. Međutim redatelj David Fincher imao je čudan zahtjev - da uvježbavamo tu scenu dva sata samo Neil i ja, što sam smatrala vrlo neprikladnim. Sama si s muškarcem koji nije tvoj suprug, koji uz to ima svog supruga, on je u donjem rublju, ti si u donjem rublju i trebate glumatati snošaj u krevetu. Onda smo pomislili kako trebamo biti profesionalni i vjerojatno se snimiti iPhoneom da vidimo kako to izgleda. Pogledali smo to kasnije i izgledalo nam je kao jezivi kućni pornouradak', podijelila je Pike u emisiji 'Late Night sa Sethom Meyersom'.