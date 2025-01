Ova moćna Netflixova direktorica stoji iza hit serija: Ona odlučuje što ćemo bingati svaki vikend

Bela Bajaria imenovana je Netflixovom direktoricom za sadržaj u siječnju 2023., nakon što je bila na čelu Global TV-a od 2020., te je zadužena za sve što nudi ova streaming platforma diljem svijeta, nadzire godišnji budžet od 17 milijardi dolara i odgovorna je za mnoge hitove, uključujući 'Bridgerton', 'Damin gambit', 'Lupin', kao i ovogodišnji 'Roast of Tom Brady'. Ukratko, ona je žena koja odlučuje što ćemo bingati svaki vikend

Bela Bajaria, Netflixova direktorica za sadržaj, jako je cijenjena u Hollywoodu. 'Bela pomaže u stvaranju budućnosti televizije', rekla je jednom prilikom glumica i producentica Mindy Kaling.

Bajaria nadzire sve serije i filmove snimljene za Netflix na svim jezicima. Pritom upravlja proračunom za sadržaj od oko 17 milijardi dolara godišnje i podnosi izvještaje Tedu Sarandosu, suizvršnom direktoru, te sjedi u rukovodećem timu tvrtke.

Moćna žena Dakle ona je moćna žena odgovorna za hitove kao što su 'Bridgerton', 'Damin gambit', 'Lupin' i 'Roast of Tom Brady'. Netflixu se pridružila 2016., a prethodno je imala više uloge u CBS Entertainmentu i NBCUniversalu. U CBS-u je radila kao viša potpredsjednica i vodila kabelski dio poslovanja, a u NBCUniversalu je bila predsjednica Universal Televisiona te je pomogla oživjeti glavni televizijski studij, godinama prije zatvoren. Proglašena je jednom od 100 najutjecajnijih osoba časopisa Time 2022. i već je nekoliko godina na popisu moćnih žena časopisa Fortune, uz mnoge druge počasti. Pored toga, bila je ključna u produciranju nagrađivanih filmova i serija te je predvodila Netflixovo širenje na programe uživo. Sklopila je revolucionarno dugoročno partnerstvo s tvrtkom World Wrestling Entertainment, osiguravajući to da njihov vodeći tjedni program, 'Raw', bude dostupan članovima Netflixa širom svijeta. Također je Netflixu osigurala prava na utakmice koje Nacionalna nogometna liga (NFL) održava na Božić. Neposredno prije svoje sadašnje uloge radila je kao voditeljica Global TV-a za Netflix, nadgledajući razvoj serija na engleskom i lokalnim jezicima diljem svijeta, kao što su 'Squid Game', 'Stranger Things', 'Wednesday', 'Bridgerton', 'Kuća od karata' i 'Cobra Kai'.

Razlog za slavlje Inspirativna 53-godišnja glavna direktorica za sadržaj na popularnoj streaming platformi postavila je standard onoga što je industrija zabave postala u 21. stoljeću. A da ova industrija ima posla sa ženom koja se ističe i ne slijedi trendove, već ih postavlja, mnogima je bilo jasno i na dodjeli nagrada Emmy u rujnu ove godine. Publika na Netflixovu after partyju u Hollywoodu brzo se prorijedila. One koji su ostali te rujanske večeri DJ je pozvao na akciju upozorenjem da slijedi 'posljednji ples' – Netflixova je tradicija dovesti tada sve preostale djelatnike na plesni podij. Plesala je u grupi u kojoj su bili programski direktori streaming servisa Peter Friedlander i Jinny Howe te šefica komunikacija Emily Feingold. Većina vrhunskih rukovoditelja kloni se plesnog podija na zabavama u tvrtkama, ali ne i Bajaria, a ona je doista imala razloga zaplesati.

Kao kreativna izvršna direktorica Netflixa utjelovljenje je najluđih snova generacija žena u svojoj indijskoj obitelji, piše Variety. Nalazi se tako među najutjecajnijim svjetskim medijskim rukovoditeljima te nadzire budžet za sadržaj veći od bruto domaćeg proizvoda Grenlanda, Barbadosa i Američkih Djevičanskih otoka zajedno (već spomenutih 17 milijardi dolara za 2024.). Sjedi na vrhu piramide stotina programskih rukovoditelja u 27 zemalja, a oni imaju zadatak dati zeleno svjetlo serijama i filmovima na 50 jezika. Njezin raspon iskustva u produkciji doveo ju je do uloge voditeljice s dosad neviđenim globalnim opsegom i financijskim resursima za naručivanje filmova, serija i ostalih emisija. Niti jedna platforma još nije ponudila toliku količinu programa na mnoštvu jezika kao Netflix posljednjih godina. Dakle Bajaria se nalazi u neistraženim vodama i to joj se sviđa. 'Otvaranje lokalnih ureda diljem svijeta bila je nevjerojatna prilika', rekla je za Variety. A to ju je prisililo da upotrijebi sve svoje kreativne snage koje je izgradila u ulogama kupca, prodavača i producenta programa. 'Ono što je bilo zabavno jest to da se Netflixova kultura jako brzo mijenja', kaže ona. 'Vrlo je hitar i zahtijeva puno agilnosti, što volim. Niti jedna druga tvrtka nije pokušala raditi s ovom ambicijom za toliko ukusa, jezika, kultura i žanrova. A nevjerojatno je biti u mogućnosti podržati pripovjedače iz svih tih zemalja njihovim vlastitim glasovima i omogućiti pristup tim pričama na globalnoj usluzi', dodaje.

Rano otkrivena ljubav prema televiziji Bajarijina želja za učenjem i žar za stvaranjem emisija, uz svu njihovu nepredvidljivost, bili su očiti od njezinih ranih dana na CBS-u. 'Ona je nevjerojatno učinkovita kao kreativna izvršna direktorica i menadžerica', kaže Nancy Tellem, bivša predsjednica CBS Entertainment Groupa. Tellem primjećuje da su Bajarijini kolege bili impresionirani njezinom intelektualnom znatiželjom i željom da bude inovativna u svemu s čime se uhvatila u koštac. 'Kada vodite filmove i miniserije, to se lako može pretvoriti u prilično razrađen proces razvoja. No to se Bajariji nikada nije dogodilo', kaže Tellem. 'Uvijek je bila znatiželjna, uvijek je željela proširiti odjel, uvijek je željela pogurati svoje emisije iznad očekivanog okvira.' Osvrćući se na putanju svoje karijere, Bajaria ne može izbjeći istaknuti koliko se promjena dogodilo samo u njezinoj obitelji otkako su joj prabake bile prisiljene udati se u dobi od 13 i 14 godina. Majka je troje djece (Rami, 23, Sofia, 21, i Enzo, 17) i u braku je sa scenaristom Dougom Prochilom. 'Stalno to govorim svojim djevojčicama: one su prva generacija u našoj obitelji koja je odrasla sa istinskim izborom o tome što žele učiniti po pitanju svoje karijere i odluke za koga se žele udati - one to imaju', kaže.

Amerikanizacija Bajarije, rođene u Londonu, započela je u dobi od devet godina, kada se njezina obitelj preselila u Torrance u Kaliforniji nakon što su nekoliko godina živjeli u Zambiji. U New Jerseyju i New Yorku bile su tada osnovane velike indijske zajednice, ali njezin je otac nakon Londona želio živjeti u toplom podneblju. Ta je odluka rezultirala time te su otvorili niz praonica za automobile. Bajaria je koristila TV da bi dešifrirala taj novi svijet. Voljela je sve reprize serija 'Bewitched', 'I Dream of Jeannie' i 'Gomer Pyle' tijekom dana, a sjaj 'Dallasa', 'Dinastije' i 'Magnuma' oduševljavali su je noću. Toliko je voljela televiziju da se iz dnevne sobe namjerila na karijeru u industriji zabave. Prije nego što je shvatila što to znači, osjetila je njezinu snagu. Prepoznala je da su serije i filmovi jedina stvar o kojoj svi sutradan pričaju u školi. 'Gledala sam puno filmova i serija, a iako nisam vidjela sebe kao izravno predstavljenu na ekranu, uvijek mi je bilo čudno to što svi, bez obzira na sredinu iz koje dolazimo, gledamo istu seriju. Svi bismo išli u školu, svi bismo pričali o tome i to je povezivalo ljude', kaže. 'Znate, to što sam odrastala u Los Angelesu kao mlada Indijka izdvajalo me samo po sebi. Brzo sam shvatila da je industrija zabave vrlo moćna.' Sve ono što je postigla počelo je odlučnošću Bajarijinih roditelja da svojoj djeci pruže više prilika nego što su ih oni imali u rodnoj Indiji. Šira obitelj danonoćno je radila da bi njihove autopraonice bile uspješne. Bio je to sveobuhvatan proces koji je pomogao Bajariji da stekne razumijevanje osnovnih poslova. 'Taj obiteljski posao bio je vrlo važan za način na koji sam odlučila upravljati', kaže ona.

Slijedila je san Podrška obitelji pružila joj je potrebno samopouzdanje da slijedi svoj san u industriji zabave. Težak rad omogućio je njezinu ocu da preseli obitelj iz Torrancea u otmjenije područje Palos Verdes prije nego što je krenula u srednju školu. 'Njegove misli vodilje bile su: 'Pametniji si nego što misliš da jesi', 'Bolji si nego što misliš da jesi', 'Strop je puno viši nego što misliš da jest'', kaže ona. 'I da budem iskrena, to zvuči utješno, ali i pomalo nejasno - i bilo je - ali je također bilo rečeno s očekivanjem, u stilu - nema ništa gore ili tužnije od protraćenog potencijala, zar ne? Dakle bila je to stroga, snažna i odlučna poruka.' Nakon što je diplomirala na Kalifornijskom državnom sveučilištu u Long Beachu kratko je radila za neprofitnu organizaciju koja je prikupljala novac za pomoć djeci u Indiji. U slobodno vrijeme pisala je pisma svakoj mreži, studiju i produkcijskoj tvrtki koje je mogla pronaći u Hollywood Creative Directoryju, poznatom i kao 'holivudska biblija', jer je to bio imenik sa svim adresama producenata, redatelja i glumaca u Los Angelesu i šire. Samo joj je nekoliko njih odgovorilo. Jedan od njih bio je CBS. Ušla je u taj biznis kao asistentica u njihovom odjelu za TV filmove 1996. Šest godina kasnije bila je viša potpredsjednica i vodila odjel. 'Imala sam sreću da su moji roditelji bili spremni riskirati i doći u Ameriku', kaže ona, šaleći se da svi iz njezine generacije Indijaca 'mogu biti liječnik, ili liječnik, ili liječnik - bilo koji liječnik. Ali moj put bio je sasvim drugačiji.' Zaljubila se u posao Nakon što je dobila svoj prvi posao u CBS-u brzo se zaljubila u posao programske izvršne direktorice: analizirala je prezentacije, čitala scenarije, gledala snimke. 'Ulazi pisac', kaže ona, 'i održi kratku prezentaciju. Postoji nešto posebno u tom glasu - autentičnost, nešto što djeluje hrabro ili uzbudljivo — a vi jednostavno kažete: 'O moj Bože, baš sam uzbuđena što će ljudi ovo vidjeti!' To mi je uvijek bio najbolji dio posla', kaže.

Kao Indijka, Bajaria je bila jedinstvena među televizijskim šefovima 1990-ih i ranih 2000-ih. Ponosno je prigrlila svoje korijene noseći šarene sarije na dodjelama nagrada i važnim događanjima u industriji, a istovremeno je bila majka troje vrlo američke djece. Nikada o sebi nije razmišljala kao o pionirki koja daje zeleno svjetlo za ulazak u svijet zabave sve dok ljudi oko nje nisu istaknuli koliko je rijetko pronaći ljude južnoazijskog podrijetla na višim pozicijama na kojima se donose odluke. S vremenom, i kako se njezina karijera kretala uzlaznom putanjom, sve više Indijaca obraćalo joj se za savjet i podršku. 'To je vrlo važan dio mog života. Polažem puno pažnje na to da se sastanem s ljudima i dam im savjete kada god mogu', kaže. Poput posla pranja automobila Osim toga, cijenjena je u industriji zbog toga što je netko tko se ne ispričava zbog svoje ambicije. Rano se namjerila na vođenje velikog televizijskog studija. To se obistinilo u lipnju 2011., kada ju je angažirao NBCUniversal iz CBS-a da obnovi produkcijski studio Universal Television kao njegova predsjednica. 'U CBS-u sam bila vrlo odlučna u namjeri da ću sve čitati, sve gledati, slušati, učiti', kaže ona. Iz prethodnog iskustva u obiteljskoj tvrtki znala je da je razumijevanje načina na koji svi dijelovi posla funkcioniraju i međusobno se uklapaju ključno za uspjeh. Čak i sada o svom poslu razmišlja kao o - vođenju autopraonice. 'Kasnih sedamdesetih moji su došli slijedeći svoj veliki američki san. Otvorili su autopraonice i radila sam u njima preko vikenda. Odrastanje u tom okruženju usadilo mi je velik osjećaj odgovornosti', kaže Bajaria. I ona ne samo da cijeni te životne lekcije, već im pripisuje zasluge za svoj uspjeh. 'Shvatila sam to tek mnogo godina kasnije, kad sam radila u CBS-u, Universalu i sada Netflixu - sve vodim kao da je to moj posao. To su sve moje mini autopraonice, samo u vrlo velikoj korporaciji', smijući se kaže.

Posao pranja automobila je grub i konkurentan, kao i posao zabavljanja svijeta. Bajarijin odjel najveći je pojedinačni motor koji može povećati broj pretplatnika i profit Netflixa - ili pak ne. A to ovisi o ključnim odlukama. 'Želim da naše emisije odjeknu među ljudima. To je ono što uvijek tražim. Je li se ljudima svidjelo? Jesu li zastali ili gledali do kraja?' ističe. 'Možemo li napraviti nešto što ćete toliko voljeti da ćete razgovarati o tome s prijateljima? U tome je stvar.' Dobrotvorna organizacija Room to Read Kad djevojke imaju pristup obrazovanju, sve je moguće. Bajaria duboko vjeruje u njegovu moć da utječe na promjene diljem svijeta. Zato kao jedna od čelnika Netflixa snažno podržava globalnu neprofitnu organizaciju Room to Read, a vodi je izvršna direktorica Geetha Murali. Organizacija sa sjedištem u San Franciscu provodi programe u 24 zemlje kako bi pomogla djevojčicama da nauče čitati i završe srednju školu u dijelovima svijeta u kojima im je to često uskraćeno. Bajariju je privukla usredotočenost Room to Reada na borbu protiv rodne nejednakosti širenjem obrazovnih mogućnosti ženama. 'Važno mi je da tim mladim djevojkama damo priliku da uspiju i da zaista mogu odabrati što će raditi kako budu odrastale', kaže Bajaria.