Otvoren 29. Sarajevo Film Festival; stigli Bono, The Edge i Christiane Amanpour

Njih troje su među akterima dokumentarnog filma kojim je otvoreno ovogodišnje izdanje SFF-a, a temeljen je na priči o tome kako je došlo do organiziranja koncerta grupe U2 u Sarajevu 1997. godine čime je, kako kaže jedan od sudionika tog projekta, na simboličan način konačno završen rat u BiH vođen od 1992. do 1995. godine.

Upravo s tog koncerta Bono je poslao poruku 'F... the past. Kiss the future' koja je i pretočena u naslov filma čiji su producenti holivudske zvijezde Matt Damon i Ben Affleck. Dolazak dvojice glumaca u Sarajevo ranije je bio diskretno najavljivan no za to do petka nije bilo potvrde jer se obojica solidariziraju s glumcima koji štrajkaju u Hollywoodu pa su odlučili načelno da neće posjećivati filmske festivale.