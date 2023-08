Otkrio ono što sve zanima: Matthew McConaughey iskreno o karijeri u politici

53-godišnji oskarovac posljednjih je godina sve više uključen u politiku te je razgovarao o reformama vezanima uz zakonodavstvo oko oružja s američkim predsjednikom Joeom Bidenom nakon pucnjave u školi u svom rodnom gradu Uvaldeu u Teksasu no Matthew još uvijek nije 'prelomio'.

Tijekom pojavljivanja na američkoj TV emisiji 'Ovaj tjedan' u nedjelju (30. srpnja 2023.), upitan bi li se mogao natjecati za političku funkciju, Matthew je odgovorio: 'Postoji veliko pitanje na koje još uvijek donosim odgovore'.

Glumac je nastavio pričati o svojoj inicijativi Greenlights Grant Initiative koju je pokrenuo sa svojom suprugom Camilom Alves u srpnju kako bi pomogao udrugama pri pristupu vladinim potporama za sprječavanje nasilja u školama kao i za podršku mentalnom zdravlju mladih.

'Postoji argument da je ono što sada radim možda na neki način korisnije', rekao je slavni glumac.

Inače, o Matthewu se ranije pričalo da je mogući kandidat za poziciju guvernera Teksasa još 2021. godine, ali on je zanijekao bilo kakve planove da se kandidira. U videu objavljenom na Twitteru objasnio je: 'To je ponizan i inspirativan put za razmišljanje. To je također put kojim u ovom trenutku odlučujem ne ići'.

Što se tiče ulaska u 'Yellowstone', Matthew je zasad bez komentara, no Sheridan je svojim odgovorom u ranijem intervjuu za Hollywood Reporter dao naslutiti da su sve opcije otvorene.

'On se čini kao prirodni odabir. Tijekom godina smo nekoliko puta razgovarali, nabacili nekoliko ideja. Onda je on počeo gledati 'Yellowstone' i javio mi se sa željom da i on to radi. Pod tim je mislio da naglavačke skoči 'u sirovi svijet' koji je u sukobu s modernim, a ja sam mu rekao da je to najmanji problem', otkrio je tad Taylor Sheridan.