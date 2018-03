Osvojite ulaznice za večernje lekcije Nealea Donalda Walscha u Zagrebu

Ostalo je još samo nekoliko dana do velikog seminara najutjecajnijeg američkog autora duhovne književnosti u svijetu Nealea Donalda Walscha na temu 'Promijenite svoje emocije prije nego one promijene vas'

Seminar će se održati u nedjelju, 25. ožujka, s početkom u 12 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Autor je objasnio da će seminarom na vrlo jednostavan i primjenjiv način educirati i motivirati prisutne kako živjeti duhovne i ispunjene živote čak i u materijalnom svijetu, a prilikom svojeg posjeta Zagrebu predstavit će i hrvatsko izdanje svoje knjige 'Devet promjena koje će promijeniti sve'.

Priznati autor 33 knjige o duhovnosti i njezinoj primjeni u svakodnevnom životu izrazio je veliko zadovoljstvo što je knjiga engleskog naziva 'When everyhing changes, change everything' prevedena i hrvatskoj publici te što će i ona sada imati priliku pronaći u njoj inspiraciju te naučiti nešto novo o načinu na koji razmišljamo i funkcioniramo. Walsch je istaknuo kako knjiga sadrži metode koje pojašnjavaju kako se nositi sa životom kada se u njemu suočavamo s velikim promjenama te kako je upravo tada potrebno promijeniti misli, način na koji doživljavamo život, emocije koje proživljavamo, a sve će to u konačnici promijeniti i našu životnu stvarnost.

'Naše cjelodnevno druženje na seminaru u Lisinskom bit će usmjereno ka boljem razumijevanju emocija, onome što se krije iza svake emocije te načinu na koji iskustvo i doživljaj emocija možemo pretvoriti iz reakcije u namjeru. Razgovarat ćemo o ovom izuzetnom procesu koji može u potpunosti promijeniti vaše živote i osvijestit ćemo činjenicu da nas emocije ne preplavljuju same po sebi, već da smo svaku od njih namjerno odabrali. Iznimno se veselim susretu sa zagrebačkom publikom, lijepo ćemo se družiti i razmijeniti divnu energiju', najavio je ususret cjelodnevnom seminaru u Zagrebu Neale Donald Waslch.

Predavanja Neala Donalda Walscha u svijetu su rasprodana godinama unaprijed zbog iznimnog interesa koje vlada za njima. Stoga su se zagrebački organizatori pobrinuli da, osim cjelodnevnog seminara u Lisinskom, publika ima priliku poslušati i večernje lekcije Nealea Donalda Walscha u subotu, 24. i utorak, 27. ožujka, u hotelu Antunović s početkom u 18 sati. Seminar se prevodi simultano, a večernje lekcije konsekutivno s engleskog na hrvatski jezik.

'S nestrpljenjem iščekujemo dolazak najutjecajnijeg autora duhovne književnosti 21. stoljeća u Zagreb i susret sa svim njegovim obožavateljima u Hrvatskoj. Nadamo se da će g. Walsch svojim iskustvima te zanimljivim, ali prije svega izazovnim životnim putem motivirati hrvatsku publiku da čak i u teškim vremenima pronađu način kako živjeti ispunjene i sretne živote', istaknula je organizatorica seminara i večernjih lekcija u Zagrebu Karmen Jerković Yücel.

Neale Donald Walsch najpoznatiji je po seriji knjiga 'Razgovori s Bogom' koje su prevedene na čak 37 jezika i prodane u milijunskoj nakladi diljem svijeta. Knjige su nastale na temelju odgovora nadahnutih Bogom na pisma koje mu je Walsch uputio zahtijevajući odgovore o svojem nesretnom životu. Inspiriran serijom njegovih knjiga i životom 2006. godine snimljen je i film 'Conversations with God', a sedam njegovih naslova našlo se na popisu besteselera New York Timesa.

Ulaznice za cjelodnevni seminar i večernje lekcije podijeljene su u kategorije Standard, Platinum te VIP, a možete ih kupiti putem sustava eventim.hr i ulaznice.hr.

Više informacija o seminaru možete pronaći na internetskoj stranici http://alternativainformacije.com/walsch/.

Čitateljima tportala darujemo 2x2 karte za večernje lekcije Nealea Donalda Walscha u hotelu Antunović s početkom u 18 sati. Dobitnici će biti objavljeni u srijedu, 21. ožujka.