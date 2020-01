Osvojite ulaznice za koncert Gorana Trajkoskog

Goran Trajkoski, makedonski glazbenik i član nekih od najvažnijih regionalnih dark wave bendova, dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak, 14. siječnja 2020. godine

Glazbenu karijeru je počeo 1979. kao vokal punk rock benda Afektivan naboj u rodnoj Strugi, a nakon preseljenja u Skopje pridružio se bendu Saraceni. Postaje i pjevač makedonske utjecajne grupe 80-ih Padot na Vizantija, a kultni art rock bend je ostao zapamćen po albumu “Pochetok i kraj”. Kao basist grupe Mizar ostao je upisan u povijest kroz 1986. i 1987. godinu. Kultni bend koji je osnovan 1983. zbog stavova i avangardnog izričaja bio je pod povećalom tadašnje vlasti. Njihova glazbena ideologija, fuzija je gothic rocka, staroslavenskih i bizantskih crkvenih napjeva te makedonske tradicionalne glazbe bila je zvijezda vodilja cijeloj generaciji. Nakon što se Mizar ponovno okupio, od 2001. je Trajkoski član i frontman benda. Jedan od najdužih staževa svakako je kao pjevač u bendu Anastasija, a Trajkoski je uz hvaljeni soundtrack za film "Before The Rain", sudjelovao i u bogatoj diskografiji benda koju čini EP “By The Rivers Of Babylon”, kao i albumi "Poeta Negra", "Melourgia" i "Nocturnal" gdje su uključili elemente elektroničke glazbe.

Trajkoski neprestano djeluje u glazbenom svijetu, a aktivan je i sa solo projektima, pa tako stvara i elektroničku glazbu pod pseudonimom Gotra (Готра), a bavi se i skladanjem glazbe za filmove i kazalište. Najnoviji solo albumi uključuju izdanja iz 2017. “Na Svetov Ubavina” i “Teshkiot glas na novite himni”, a autorski se poigrava s elementima etna i mračne elektronike.