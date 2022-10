Osvojite ulaznice za koncert gitarista Aleksandra Miska u Lisinskom

Za nešto manje od mjesec dana, Alexandr Misko će održati premijerni nastup u Zagrebu, u Maloj Dvorani Lisinski, 22.10.

Alexandr Misko, koji je trenutno na europskoj turneji i promovira svoj album 'Take Your Time', po prvi puta će se uživo predstaviti hrvatskoj publici. Do sada je objavio pet solo albuma, a posljednji, šesti po redu, napravio je u suradnji s dobrim prijateljem i basistom Dmitriy Toporovom.

Alexandr je svoju gitarsku pustolovinu započeo s 12 godina, a do danas je srušio mnoge granice onoga što se smatralo nemogućim na gitari. Miskov napredak i razvoj, fascinantni su. Fingerstyle način sviranja gitare uz konstantno učenje, prihvaćanje izazova i rizika, rezultirali su briljantnim obradama svjetskih hitova, ali i fantastičnim autorskim radovima.

Tomu svjedoči šest izdanih albuma, preko milijun pratitelja na društvenim platformama te titula 'Gitarist godine' 2018.g., od strane UK Guitar Show-a.

Alexandr Misko doista pruža doživljaj cijelog orkestra kroz samo jedan instrument. Budite među onima koji će prisustvovati njegovom prvom zagrebčakom nastupu i svoju ulaznicu osigurajte još danas!

Ulaznice u prodaji putem ulaznice.hr sustava po cijeni od 160,00 kn.

Više informacija o Alexandr Misku na: https://alexandrmisko.com/home

FB event : https://bit.ly/33cWMDY

Čitateljima tportala darujemo 2x2 ulaznice za koncert gitarista Aleksandra Miska u Lisinskom (22.10.), a dobitnici će biti objavljeni u utorak, 11. listopada.