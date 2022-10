Osvojite ulaznice za festival Legendary pres. Andrew Rayel: Find Your Harmony u Boogallou

Legendary pres. Andrew Rayel: Find your Harmony @ Boogaloo Zagreb | 15.10.2022. | Start: 21.00

Nakon dvije godine, Legendary se ponovno vraća s jakim line up-om u Boogaloo.

Po prvi puta, Zagreb će ugostiti globalno poznatog DJ-a i producenta, Andrewa Rayela uz postavu Find You Harmony koncepta. Maestro kakav je, oborio je vrh trance scene što dokazuje i činjenica podrške od imena kao što su Armin Van Buuren,The Chainsmokers, Tiesto i mnogi drugi s kojima je imao priliku surađivati. Svoj brend Find Your Harmony pretvorio je u pravo iskustvo koje su doživjele metropole poput Montreala i New Yorka, a sada je na redu i Zagreb. Niz nastupa, objavljenih materijala i predanog rada zapečatili su njegovu karijeru pa je tako imenovan kao jedan od TOP 100 DJ-eva u svijetu. Uz njega, dolazi i Craig Connelly koji je svoj glazbeni put ugravirao pobjedoom na 'Empireu' i 'Super 8'. Danas, Connelly puni line up-ove diljem svijeta i potvrđuje svoju strast prema tranceu koja ga prati od samih početaka. Craig Connelly karijeru je obilježio i s 25+ Beatportovih singlova koje se najbolje prodaju, a njegova 'Black Hole' imenovana je jednom od traka godine prema ASOT-u. Nastavno na line up nižu se Corti Organ, Bogdan Vix, Robbie Seed te Acruz.

Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio na svim Entrio prodajnim mjestima. Vidimo se na plesnom podiju jer očekuje vas legendarda noć!

#Zagreb #Boogaloo #Andrew Rayel

LINE UP:

ANDREW RAYEL

CRAIG CONNELLY

CORTI ORGAN

BOGDAN VIX

ROBBIE SEED

ACRUZ

TICKETS - ENTRIO

13,5€ | 100kn - EARLY BIRD (limited)

18,8€ | 140kn - 1st Release (do 15.09.2022.)

21,5€ | 160kn - 2nd Release (do 09.10.2022.)

24,2€ | 180kn - 3rd Release (do 15.10.2022.)

VIP TICKETS

29,5€ | 220 kn

33,3€ I 250 kn (do 15.10.2022)

VIP Friends Package (1 Ticket for 4 persons!) (Svih 4 osoba mora ući zajedno s istom ulaznicom // all persons need to enter the venue at the same time)

107,4 € | 800 kn

Čitateljima tportala darujemo 2x2 ulaznice za Legendary pres. Andrew Rayel: Find your Harmony @ Boogaloo Zagreb | 15.10.2022. | 21.00. Dobitinici će biti objavljeni u utorak, 11. listopada.