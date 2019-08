Osvojite ulaznice za 8. Dimensions festival

Jedan od najcjenjenijih festivala elektroničke glazbe u Europi sljedeći tjedan će se, nakon osam godina, oprostiti od tvrđave Punta Christo

Na ostatku popisa izvođača nalaze se house, electro, techno, acid, DnB, ambient i jazz imena iz cijeloga svijeta. Na kultnu Moat pozornicu, penje se ponovno Hessle Audio tim u punom sastavu; Ben UFO, Pearson Sound i Pangea, a na tragu prošlogodišnjih odličnih nastupa vraćaju se Batu i tri kraljice plesne scene: Peggy Gou, Nina Kraviz i Helena Hauff. Originalni selektori Andrew Weatherall, Vladimir Ivković i Identified Patient ponudit će čudnu i predivnu mješavinu žanrova; od post punka i krautrock do techna. Nakon kratke pauze na Dimensions se vraća britanski techno princ Blawan, koji će kao i njegov sunarodnjak Call Super držati pozornost publike do ranih jutarnjih sati. Craig Richards, dugogodišnji rezident kultnog londonskog Fabrica pružit će još jedan nezaboravan cjelovečernji set s Nicolas Lutzom. Ostala techno imena uključuju detroitske legende Octave One u live setu, Paulu Temple, Skee Maska, Shanti Celeste, Peach, Karen Gwyer, Object Blue, Saoirse, Afrodeutsche, SPFDJ i nezaobilaznog domaćeg Petra Dundova. Uz Dundova u velikom oproštajnom partiju sudjeluju i ostala regionalna imena, a ovaj put to su ABOP, Ilija Rudman, Jan Kinčl & Regis Kattie, The Fogsellers, Igor Komlinović, Volster, Mislav, Pytzek, Labud, Mimi, Jaša Bužinel, Blažen DJ, Marina Karamarko, Avoid, DJ RaDa, DJ Ognjem, Bebetto, Arseniyeah!, Borut Cvajner, Lawrence Klein i Roli.