Osvojite poklon pakete AXN Adrije

Što se dogodi kada dva detektiva nisu baš najbolji partneri u poslu? 'Battle Creek', američka televizijska serija koja kombinira dramu i komediju, pokazuje kako nisu svi stvoreni da funkcioniraju dobro zajedno. Prva sezona premijerno se može pogledati od 21. lipnja u tjednom terminu četvrtkom u 21:00 samo na AXN Adriji

Puno prije nego je napisao scenarij za 'Breaking Bad', Vince Gilligan je napisao 'Battle Creek' i savršeno uklopio atmosferu malenog grada koji se suočava s problemima metropole, dok je koproducent David Shore koji stoji iza serije 'House'. Naočiti detektiv suprotnost je Agnewu, a upravo savršeno potretiranje i glumci čine ovu očekivanu konfrontaciju likova jako zabavnom i učinkovitom. U glavnoj ulozi je američki glumac Josh Duhamel, poznat po seriji 'All My Children', kao i vodećoj ulozi u seriji 'Las Vegas', glumio je i u filmovima poput 'Transformers', 'When in Rome', 'Life as We Know It'. Dean Winters sjajnu karijeru obilježio je ulogom Ryan O'Reilya u seriji 'Oz', a karijeru je nastavio i u 'Rescue Me', '30 Rock', te 'Zakon i Red'. U ostalim ulogama pojavljuju se Janet McTeer, Kal Penn, Edward Fordham i Aubrey Dollar.

Prva sezona 'Battle Creeka' sadrži ukupno 13 epizoda, a regionalnu premijeru je doživjela 21. lipnja u 21:00 na AXN Adriji.

Čitateljima tportala darujemo tri poklon paketa:

1 x AXN case za laptop + slušalice

2x AXN platnena torba + slušalice

Dobitnici će biti objavljeni u srijedu, 4. srpnja.