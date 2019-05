Ornela Vištica podijelila emotivnu priču s fanovima: 'Život je film'

View this post on Instagram

Život je film ❣️Prije 20 godina jedna djevojčica iz Španjolske je napisala pismo, poslala svoju fotografiju u želji da obraduje nekoga u zemlji u kojoj se odvijao rat. Njena poruka je stigla do mene i dobila sam paketić. Poželjela sam joj odgovoriti i zajedno sa svojom profesoricom španjolskog jezika napisala pismo. I tako su se dvije djevojčice krenule dopisivati, s obzirom da nije bilo interneta i društvenih mreža pisale su pisma. Danas 20 godina nakon su odrasle žene i odlučile su dan provesti u Barceloni, zahvaliti jedna drugoj na prijateljstvu. Blanca Lucia me čekala danas kad sam izašla iz vlaka i odlučila da me nauči sve o Barceloni uživo. Dan je vise nego predivan ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ Mi querida amiga ☀️🥳🤗 @moanamaeva ❣️🤩 . . #barcelona #today #zivotjefilm