Optuženi novinar iznio sočne detalje o nevjernoj supruzi Colina Firtha, ali ni on nije nevinašce

Talijanski novinar Marco Brancaccia, kojega su oskarovac Colin Firth i njegova supruga optužili za maltretiranje i uhođenje, iznio je svoju stranu priče i otkrio detalje svoje veze s Livijom Giuggioli, no isplivali su i neki detalji koji njemu baš ne idu u prilog

Kako je ispričao za Daily Mail, Brancaccia je svoju jedanaestomjesečnu vezu s Livijom Giuggioli započeo u ljeto 2015. godine, a zanimljivo je kako je slavni holivudski par u to vrijeme, unatoč navodnoj odluci o privremenom razdvajanju, često fotografiran zajedno.

Brancaccia otkriva kako je u ljeto 2015. godine, dok je Flirth bio odsutan zbog snimanja filma, bio na zabavi u njegovom domu u Umbriji.

'Večerali smo, plesali i na kraju večeri se poljubili. To je bio početak naše priče', otkriva talijanski novinar i dodaje da su se nastavili viđati svugdje po svijetu gdje bi ona putovala ili gdje bi dogovarali zajedničke izlete.

'Posjećivala me u Brazilu, ja sam odlazio u London, a zajedno smo odlazili u New York, Island i Prag te se susretali u Rimu. Osim što je prelijepa, činila mi se i kao divna osoba. Godina smo bili prijatelji a onda je zaiskrilo među nama i zaljubili smo se. Oboje!', iznosi svoju stranu priče Brancaccia te dodaje kako mu je Livija rekla da se želi razvesti, a on nije imao razloga sumnjati u to.