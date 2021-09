Ona je bila prva ljubav Zdravka Čolića: 'Uvijek će biti jedan dio u mom srcu koji je rezerviran samo za njega'

Iako već godinama živi u sretnom braku s Aleksandrom, s kojom ima kćeri Unu i Laru, u mladosti je Zdravko Čolić bio jedan od najpoznatijih estradnih zavodnika, a njegova prva ljubav bila je poznata glumica

'Fridu iz grupe ABBA sam upoznao na Pjesmi Eurovizije, gdje bih drugo. Poslije je uslijedio poziv na vikend. Djelovalo je obećavajuće, ali sam se nakon cijele te trodnevne idile osjetio upotrebljenim poput instant-juhe. Skuhaš za pet minuta, pojedeš vruće i to je to. A sve je bilo tu: i brvnara i kamin i svijeće i cvijeće, kockaste zavjesice i stoljnjaci, pečena riba u foliji sa bademima i eterična ulja… Ali, ona prava, jedinstvena, luđačka strast, koja se dogodi između muškarca i žene, je izostala. Nije bilo spontanosti, pa je sve izgledalo kao kad zakažeš vežbanje udvoje u teretani.'

'Bio je to vrlo emotivan susret. Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, poslije toliko godina, uspio je to zadržati. On je dobar čovjek, ja sam kod njega voljela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje zračiti. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će uvijek ostati svačiji i ničiji. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu 'Noć mi te duguje'', priznala je glumica.