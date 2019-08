Omiljeni kviz ‘Tko želi biti milijunaš?’ u rujnu se vraća na male ekrane

Popularni kviz ‘Tko želi biti milijunaš?’ u rujnu će ponovo početi s emitiranjem

'Tko želi biti miljunaš?' (u izvorniku: Who Wants to Be a Millionaire? ) licencni je natjecateljski televizijski format kviza znanja Sony Pictures Televisiona u kojem natjecatelj odgovara na pitanja općeg znanja nastojeći, uz pomoć tri džokera, uspješno odgovoriti na 15 pitanja od kojih svako ima četiri ponuđena odgovora. Točnim odgovorom na posljednje, 15. pitanje, osvaja maksimalnu nagradu od milijun kuna.