Omiljena EXIT akcija 'Kupi 4, zgrabi 5' odsad i za grupni odlazak na Sea Star Festival

'Kupi 4, zgrabi 5' ili, prijateljski nazvana 4=5, omiljena je akcija fanova EXIT festivala, a od danas će ovu akciju moći koristiti svi fanovi umaškog Sea Stara. Iza jednostavne matematike 4=5 stoji ideja koja svakom društvu olakšava dolazak na festival

Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 279 kn, što uključuje 40% popusta na finalnu cijenu. Akcija 'Kupi 4, zgrabi 5' trajati će dok se ne rasproda za to predviđen veoma ograničen broj ulaznica. Kompletna ponuda dostupna je na službenoj stranici Sea Star Festivala.



Drugo izdanje Sea Star Festivala od 24. do 27. svibnja predstavlja neke od najvećih svjetskih i regionalnih glazbenih zvijezda. Impresivan popis čine svjetski elektronski carevi Paul van Dyk, Robin Schulz i najveći svjetski DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike. Stadionski synth pop duo Hurts dodatno je žestoko pojačanje koje će zatresti pozornicu u umaškom Stella Marisu, a uz njih će najluđi party održavati francuski electro rock duo Ofenbach, najfiniji londonski house Disciples, tvorci radijskih hitova Filatov & Karas te energična DJ-ica MATTN. Techno subotu na Nautilus Areni drže – britanski techno lord Luke Slater, lider nove pariške scene François X, berlinski virtuoz Tommy Four Seven, aktualni regionalni no. 1 DJ Jock, poznati slovenski producent Ian F te zagrebačka vedeta Ivan Komlinović. Njima uz bok na Sea Staru zasjat će i regionalni prvaci - Tram 11, Edo Maajka, Sajsi MC, Krešo Bengalka, Dječaci, Detour i Boris Štok.