Nakon što je 2017. godine dobila bitku s rakom dojke, zvijezda serije 'Seinfeld' u novom intervjuu za američki magazin People otkrila je kako su se njezini životni pogledi u potpunosti promijenili

'Jako sam svjesna tereta s kojim bi se moja djeca mogla susresti, i hoće u bliskoj budućnosti ako sami ne odgovorimo na izazov očuvanja Zemlje na koji jedino možemo utjecati zajedničkim snagama', kaže glumica koja se u okolišni aktivizam uključila kada su njezini sinovi bili maloljetni.

'Jednog sam dana odlučila s djecom posjetiti plažu u blizini svoga doma kako bi se igrali na svježem zraku. Kada sam došla do nje dočekala me obavijest kako je zatvorena za javnost zbog zagađenja. To se sve praktički odvijalo u mom dvorištu', prisjeća se glumica koja se nedugo zatim pridružila neprofitnoj organizaciji Heal Bay posvećenoj zaštiti obalnih linija i plovnih putova Kalifornije.