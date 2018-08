Oliverova Vesna otvorila dušu: 'Skršilo me sve ovo, ali ne dam se'

Vesna Dragojević, supruga Olivera Dragojevića, pjevačke legende i neprežaljenog umjetnika koji je nedavno preminuo, po prvi put je progovorila nakon smrti supruga, kojeg je voljela četrdeset i pet godina

'On je imao veliku želju za životom, volio je život, bio je jak i svi smo se nadali da će uspjeti napraviti nemoguće. Teško je opisati što smo mi, članovi njegove obitelji, prolazili u posljednjih godinu dana. Vjeruješ u najbolje jer želiš vjerovati, a realnost te onda demantira i satire iz dana u dan. Nije nam bilo lako.Ja sam od početka bila spremna na najgore, ali nikad nisi dovoljno spreman kad se to najgore i dogodi. On je posljednjih tjedana bio u bolnici i samo je spavao. Rijetko se budio, slabo je jeo, malo je govorio. Meni je najvažnije bilo da se nije mučio, da ga ništa nije boljelo', izjavila je Vesna Dragojević .

U dva dana bila su tri ispraćaja legendarnog pjevača, a Sam sprovod svog Olivera teško je podnijela.

'Nije nam bilo lako. Ali, svi su nam pomogli. Jasno, znali smo da Olivera ljudi vole, ali nismo znali koja je to količina emocija bila', rekla je Vesna u Jutarnjem listu. Još će neko vrijeme ostati u Veloj Luci sve do početka školske godine. 'Blizanci, Lucija i Toni, naime, ove godine kreću u prvi razred osnovne škole. To nam je svima veliki događaj', ističe.

'Imam puno veselja s našim unucima i djecom. To je mladost, to je radost. Unuci su premali da bi razumjeli što se dogodilo. Toni me neki dan pitao zbog čega gore svijeće ispred naše kuće na Korčuli. Rekla sam mu da to ostavljaju ljudi jer je dida umro. A onda me Toni pitao zbog čega ih je toliko puno... I to možda najbolje opisuje kakav je bio Oliver.Prije svega, normalan i jednostavan. Naši unuci uopće nisu percipirali da im je dida poznati pjevač, da je on, što bi ljudi rekli, nekakva faca. Jer, Oliver to nikad i nije bio, niti je želio biti. Mi smo oduvijek živjeli kao što živi sav normalan svijet, a tako ćemo i nastaviti živjeti, ali bez Olivera. Sve je meni ovo još friško, ali kako dani prolaze sama sebe hvatam kako mislim da je on otišao na neki koncert u neki daleki grad iz kojeg će se vratiti jer zna da ga mi svi čekamo', kazala je na kraju Vesna Dragojević.