Ólafur Arnalds objavio novi live video za 'nyepi'

Ólafur Arnalds, cijenjeni islandski producent i multi-instrumentalist, premijerno dolazi u Hrvatsku 21. studenog u zagrebačku Tvornicu kulture, a ususret nastupu objavljen je live video 'nyepi'

Olafur Arnalds ima široki katalog, od skladanja soundtracka za BBC seriju 'Broadchurch' za koju je dobio nagradu BAFTA, The Chopin Project s kojim istražuje klasičnu glazbu ili Island Songs zbog kojeg je putovao na sedam lokacija po Islandu kako bi surađivao s raznim glazbenicima. Osnovao je eksperimentalni techno duo Kiasmos, surađivao s Nilsom Frahmom, a suradnje na filmovima i serijama značajno su lansirale njegovu karijeru.

Glazbeni put je počeo kao bubnjar za islandske metal bendove, a nakon što je za jedan napisao solo dionice na klaviru, otpočeo je karijeru u potpuno novom žanru. 2007. je izbacio album 'Eulogy For Revolution', zatim '...And They Have Escaped the Weight of Darkness', a 2012. 'Stare', prvi kolaborativni album s Nilsom Frahmom i EP “Thrown” s projektom Kiasmos, zatim niz solo EP-jeva, kao i album 'For Now I Am Winter' gdje je prvi puta upotrijebio vokal.