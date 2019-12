Odustao od 'Dore': Goran Karan poslao pjesmu koja nije u skladu s pravilima natjecanje pa se povukao

Splitski glazbenik Goran Karan odlučio se povući iz natjecanja na 'Dori' i to samo nekoliko sati nakon što je danas objavljen popis natjecatelja koji će se 29. veljače boriti za odlazak u Nizozemsku na Eurosong

Kako je objavila Slobodna Dalmacija , Karan je natječaj na 'Doru' prošao je s pjesmom 'My Legacy is Love' (Moja ostavština je ljubav), na kojoj je radio s Nikšom Bratošem.

Prema tim pravilima na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja.

Popularni glazbenik je za Slobodnu Dalmaciju objasnio zašto ne želi sudjelovati na Dori.

'Jednu različitu verziju pjesme koju sam naslovio 'My Legacy is Love' sam izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini. Pjesma se u obliku kakav je poslan na 'Doru', stihovima, glazbom, aranžmanom i duljinom značajno razlikuje od onog što sam odsvirao tom prilikom. Važno je napomenuti i da pjesma nije objavljena ni u kakvoj svojoj verziji. Odlučio sam da bih otklonio sve moguće krive interpretacije, pjesmu 'My Legacy is Love' povući s Dore. Na taj način želim zatvoriti prostor za bilo kakve kontroverze i nuspojave, jer, kako stihovi te pjesme kažu, 'moja ostavština je - ljubav', poručio je Karan dodajući kako će spomenutu pjesmu objaviti na proljeće.