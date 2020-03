Odlučna u želji da bude uspješna: Nakon vijesti da se vratila glumi, Meghan Markle planira izdati kuharicu

Nakon što su se i službeno odrekli titula i odstupili iz kraljevske obitelji, princ Harry i Meghan Markle započeli su svoje novo životno putovanje daleko od Londona. Iako su se prvotno smjestili na kanadski otok Vancouver, slavni par je sa sinom Archiejem stigao u Los Angeles gdje se navodno planira za stalno nastaniti. Razlog za to je niz poslovnih angažmana koje Meghan ima u planu. Nakon što je potvrđen njen povratak glumi, izvor blizak paru otkrio je kako Meghan planira izdati kuharicu i aktivirati svoj stari blog

Prvu kuharicu naziva 'Together: Our Community Cookbook' koja okuplja 50 recepata Meghan je izdala 2018. u suradnji s humanitarnom organizacijom The Grenfell Foundation. Bio je to njezin prvi humanitarni projekt koji je odradila kao članica kraljevske obitelji. Prvih 38,811 primjeraka prodano je u dva mjeseca.

Izvor tvrdi kako je 'Meghan pokrenula niz projekata'. Posuđivanje glasa za Disneyjev film 'Elephant' samo je jedan u nizu, a ukupna zarada od filma otići će u ruke organizacije Elephants Without Borders koja se bavi zaštitom divljih slonova.