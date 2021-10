Od sada i na Netflixu: Jerry Seinfeld otkrio zašto je s devetom sezonom proglasio kraj svog kultnog sitcoma

Svih devet sezona kultnog sitcoma 'Seinfeld' od ovoga tjedna dostupno je u ponudi streaming servisa Netflix na oduševljenje njegovih brojnih obožavatelja. Glavna zvijezda i tvorac serije Jerry Seinfeld javnosti je tim povodom, između ostalog, otkrio kako bi pojedine epizode najradije ponovno snimio ili, kad bi mogao, u potpunosti izbrisao

Danas 67- godišnji komičar pojavio se na medijskoj konferenciji u povodu debitiranja serije 'Seinfeld' na Netflixu priznavši kako nije u potpunosti zadovoljan baš svim epizodama sitcoma koji ga je proslavio.

'Postoji nekoliko epizoda koje bih volio doraditi no, filizofski gledajući, ne vjerujem u promjenu ili samo razumišljanje o prošlosti. Moja životna filozofija je da se sve dogodilo s razlogom i to je najbolji način razmišljanja za život', istaknuo je Seinfeld dodavši kako žaljenje smatra filozofskim stajalištem s kojim se nimalo ne slaže.

'Žaljenjem vjerujemo kako smo mogli promijeniti prošlost, pa na to ni ne pomišljam. S druge strane kada bi me netko strpao u vremeplov, postoji nekoliko stvari koje bih promijenio', priznaje komičar, no okupljenim medijskim predstavnicima nije želio otkriti na koje se epizode 'Seinfelda' referira.