Obožavatelji Barbare Kolar zabrinuti: 'Poštujem vašu želju za linijom, ali pretjerali ste'

Trebala je to biti tek uobičajena fotografija uz koju će se voditeljica požaliti svojim prijateljima, ali i pratiteljima kako, umjesto da uživa na godišnjem odmoru, mora raditi. No, rasprava je krenula u drugom smjeru...

'Barbara, draga ste osoba, ali ste se uništili. Poštujem vašu želju za linijom, ali ako niste bolesni, pretjerali ste', 'Ako je istina da fotke dodaju nekoliko kila, kakva je tek stvarnost!? (iskreno, kuda to vodi?) Više volimo snažnu i pametnu Barbaru od krhke figurice', 'Pod hitno pet kg. Gore... Ovo je sad užas.. Barbara je bila super sa svim onim kg koje je imala', 'Pod hitno nabaciti par kg, neprepoznatljiva', 'Barbi je prekrasna bez ikakvih dodataka, ali ako se mene pita, umjesto svega, tri kile žive vage gore i to je to', samo su neki od komentara ostavljenih ispod fotografije, no na njih se Barbara Kolar nije obazirala.