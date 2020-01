Novi prekid u Hollywoodu: Nakon devet godina ljubavne veze krenuli svatko svojim putem

Nakon što su zajedno proveli gotovo devet godina, zvijezda 'High School Musical' i glumac iz filma 'Bilo jednom u Hollywoodu' odlučili su krenuti svatko svojim putem, čime su posebno rastužili svoje obožavatelje

LOOK DANA

31-godišnja Vanessa Hudgens i tri godine mlađi Austin Butler svoju su vezu započeli u rujnu 2011. godine i od tada su bili nerazdvojni. No, posljednjih mjeseci pojavile su se nevolje u raju, a par je sve više bio razdvojen. Hudgens je snimala u Europi nastavak filma 'The Princess Switch', dok je Butler tražio nove prilike te će upravo on biti glavna zvijezda biografskog filma Baza Luhrmana o Elvisu Presleyju.