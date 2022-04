Albina i Marko svojim emotivnim valcerom oduševili su žiri, ali i publiku

U uskršnjem specijalu 'Plesa sa zvijezdama' zvijezde showa nisu plesale sa svojim mentorima, s kojima su i započeli svoju plesnu avanturu. Pred njih je stavljen izazov, a evo kako je prošao ples zvijezdi s drugim plesnim partnerima

Kako im ne bi stvarali veliki stres zbog ispadanja na sam Uskrs, produkcija showa 'Ples sa zvijezdama' odlučila se napraviti pravu malu zavrzlamu i ispremiješati sve parove u posebnoj emisiji. Zbog ozljede u posljednjoj emisiji Filip Vidović preskočio je ovotjedni live i iza kamera je bodrio svoje kolege, a budući da je i Bojana Gregorić Vejzović spriječena, u šestoj emisiji nastupilo je samo šest parova. Nakon emotivne prošle emisije u kojoj je Sandi Pego otkrio da sa suprugom Cindy Šoštarić Hadžić čeka prinovu, u ovom tjednu trenirao je s novom partnericom Gabrielom Pilić dok je svoju mentoricu Helenu Janjušević prepustio Asimu Ugljenu. 'Bome si fino odskakao to sve - kao uskršnji zečić! Ne samo da si skakao, nego si fino plovio i zadržao si onu svoju Sandijevu slatkoću', pohvalio je Igor Barberić njihov quickstep.

'Zabljesnuli ste me totalno i odijelima i plesom. Jako mi je drago, oduševljena sam i sa kostimima i sa izvedbom i s vašim quickstepom', oduševljena je bila Larisa Lipovac Navojec, a i Franka se složila: 'Ti si Sandi večeras pokazao da se snalaziš jednako dobro u svim plesovima i s razlićitim partnericama. Gabriela ti si ovako ozbiljna i koncentrirana uvijek i to si prenijela na Sandija večeras, a on na tebe svoju vrckavost što je super'. Osvojili su 35 bodova žirija.

Jelena Perić ove se nedjelje našla u društvu mentora Alana Walmea, a zajedno su plesali rumbu. 'Meni je bilo super, meni je ovo bilo fenomenalno pali su mi svi kriteriji i šalovi', slikovito se našalila Larisa Lipovac Navojec. "Bila si dominantna kroz cijelu rumbu i to je ono što mi se jako sviđa. S tehničkog aspekta bila si čvrsto na svojim nogama i prikazivala si slike baš onako kako trebaju biti, jedino si gurala malo vrat naprijed, ali to možemo popravljati. Sve u svemu nije bilo loše', temetljit je bio Marko Ciboci.

'Ova zamjena parova se pokazuje dobra stvar. Bila si čokoladni uskršnji bombončić. Uopće se nije vidjelo da ima nekih problema, stvarno super', složio se s ostatkom žirija i Igor Barberić. Osvojili su 35 bodova žirija. Marku Petriću ove nedjelje mentorica nije tolika nepoznanica kao drugim natjecateljima. Naime, u promjeni parova imao je sreću dobiti zadatak plesati s Valentinom Walme koja mu je partnerica u privatnom životu, a zajedno su izveli ples paso doble.

'Za tvoju izvedbu bih ja rekao da vrijedi ono pravilo manje je više. Za paso doble se energija akumulira da bi na kraju eskalirala. Po meni ovo nije tvoja najbolja izvedba, to je moje osobno mišljenje, ali to je normalno s obzirom na tvoju eskalaciju u prošloj emisiji', komentirao je Marko Ciboci s kojim se Larisa nije složila. Osvojili su 36 bodova žirija. Asim Ugljen već je imao priliku iskusiti promjenu partnerice i plesati bez mentorice Nike Jelić pa je na neki način već u blagoj prednosti. Ovoga puta plesao je tango uz Helenu Janjušević. 'Kao nastavak mog komentara od prošli put kažem da je ovo stvarno bio jedan ozbiljan plesač, odlično ste izgledali kao par. Ovo je bio najbolji Asim dosad, odvažan, ozbiljan, možda u momentima kritičan, ali svaka čast', komentirala je Franka.

'Rekao si da je svaki tvoj ples pobjeda i vidi se da ti se stvarno taj ples počeo sviđati i da ti je ušao pod kožu i ja mislim da je to pravi smisao. To se vidjelo i to mi se jako dopalo', istaknula je Larisa Lipovac Navojec, a Igor Barberić je dodao: 'Možda su neki koraci izazovni, ali ti si toliko skužio kako treba navigirati i to je po meni poanta. Da se takvo nešto događa'. Osvojili su 27 bodova žirija. Domenica je uz mentora Alana Walmea naučila prve plesne korake, no za ovu se emisiju morala prepustiti novom mentoru Mariu Ožboltu s kojim je otplesala sambu. 'Domenica akcija koju si radila nije baš bila previše jasna, falilo je malo energije. A jako mi se sviđa kako si bila vesela cijeli ples' kratak je bio Marko Ciboci, a Larisa Lipovac Navojec nastavila je: 'Te tvoje noge su sve duže i duže iz emisije u emisiju. Mislim da si ti pravi dokaz kako se plesom postiže vretenasto tijelo. Već sam prije spomenula da si ti mali dijamant koji raste i to bih svakako htjela pohvaliti'.

'Od svih kandidata nekako si se najbolje snašla u sambi. Tvoja zaigranost i energija odovara tom plesu, ti si pravi performer. Uživaj i dalje u plesu, nastavi gristi i samo naprijed', komentirala je Franka. Osvojili su 32 boda žirija. Navikli smo pjevačicu Albinu vidjeti uz mentora Maria Ožbolta, a plesača Marka Mrkića uz zvijezdu Jelenu Perić. No za ovu nedjelju Albina i Marko zajedno su trenirali i na plesnom podiju otplesali valcer. 'Već se prošli put desilo to u rumbi, danas si to još prenijela u cijelu priču od početka do kraja. Stvarno divno', kratak je bio Igor Barberić.