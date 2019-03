Novi dokumentarac o Michaelu Jacksonu ponovno je na površinu izvukao optužbe za seksualno zlostavljanje

Iako je umro prije deset godina, novi HBO-ov dokumentarac 'Leaving Neverland' ponovno je aktualizirao optužbe s kojima se godinama prije svoje smrti suočavao kralj popa - Michael Jackson

Priča o Michaelu Jacksonu isnpirirala je autore novog HBO-ovog dokumentarca, pod nazivom 'Leaving Neverland', no tema nije bila njegova bogata glazbena karijera, već optužbe s kojima se suočio još za života, one da je idol milijuna ljudi diljem svijeta sekusalno zlostavljao maloljetne dječake.

No, ta tužba nije zaustavila HBO da ipak nastave sa zacrtanim projektom, a to su potvrdili i u službenoj izjavi za javnost: 'Unatoč očajničkim potezima da se zaustavi ovaj film, naši planovi se ne mijenjaju. HBO nastavlja sa svojim radom, a potom i emitiranjem 'Leaving Neverland', koji će se u dvije epizode emitirati 3. i 4. ožujka. Ovime će se pružiti prilika svim stranama da se izjasne.'

Kako tvrdi, vjenčano prstenje kupili su zajedno u jednoj draguljarnici, praveći se da je da je za nekoga drugoga. 'Obožavao sam nakit, a on me nagrađivao istim nakon svakog seksualnog čina.'

'To je bio veliki udarac za mene. To je bio prvi put da sam se sukobio s njegovim novim prijateljem Macaulayjem Culkinom. On je došao na moje mjesto i bio je u svakom trenutku kraj Michaela...Više mu nisam ja bio najdraži. Odjednom su njih dvojica imali tu povezanost i svoje male tajne, koje smo do jučer imali Michael i ja.'

Nakon što je obitelj Robson preselila iz Australije u Los Angelsu kako bi bili čim bliže Michaelu Jacksonu, svi njihovi snovi pali su u vodu kada su shvatili da je na mjesto njihovog sina stigao glumac, zvijezda filma 'Sam u kući', Macaulay Culkin . Sam Wade Robson tvrdi kako je upravo on trebao imati glavnu ulogu u Jacksonovom spotu za pjesmu 'Black or White' 1991. godine.

Kada bi zajedno odsjedali u hotelima, pjevač ga je podučio kako da prikriju svoje tragove. 'Imali bi vježbe u hotelskim sobama kada bi on počeo glumiti da netko dolazi, a ja sam se morao obući čim brže, bez da proizvedem ikakav zvuk. Rekao mi je da bi da itko sazna za nas njegov život bio gotov, i to mi je stalno ponavljao.'

5. Michael Jackson navodno je tražio Robsonovu majku da njezin sin provede godinu dana živeći s njim.

Prema izjavama Wadea Robsona, Michael Jackson navodno je pitao njegovu majku Joy bi li joj bio problem ostaviti svog sina s njim u Los Angelesu, dok bi se ostatak obitelji vratio u Australiju.

'Michael mi je rekao: 'Hoćeš li ostaviti malenog sa mnom na godinu dana?' Ostala sam bez riječi i rekla da nema šanse. On mi je na to rekao da bi on uz njega postignuo zavidnu karijeru i da bi to za njega bilo pravo iskustvo', rekla je Joy Robson.

Unatoč njegovim naporima i inzistiranjima, Robsonova majka nije pristala na Jacksonove malbe. 'Rekla sam mu: 'Michael, on je moje dijete, ima 7 godina, i nemam ga namjere ostaviti s tobom.' Bio je uporan i nagovarao me nekoliko sati. Pokušavala sam mu objasniti da se to neće odigrati, a on mi je na kraju rekao: 'Ja uvijek dobijem što želim.'

Braća pokojnog pjevača, Tito, Marlon i Jackie Jackson, kao i nećak Taj, iskoristili su intervju za CBS-ov 'This Morning' da speru ljagu s imena Michaela Jacksona, odbacujući optužbe izrečene u dokumentarcu.

'Nemam potrebe pogledati taj film jer znam svog brata. Ja sam najstariji od braće i znam svakog od njih, pa tako i Michaela. Znam za što se borio i što mu je bilo važno - usrećiti djecu, napraviti svijet boljim mjestom za život. Takva je osoba bio', rekao je 61-godišnji Jackie Jackson.