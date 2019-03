Nova vikend doza stand up komedije: Umjesto u noćnom izlasku, dobar provod pred televizijom

I ove subote i nedjelje, s početkom u 23 sata, na Klasik TV-u emitirat će se nove epizode Comedy Klasik Showa, u kojem će se ovoga puta predstaviti dvoje novih komičara koji dolaze van Hrvatske. Marko Dejanović i Miranda Lončar rodom su iz Bosne i Hercegovine, no već dugo žive i rade u Hrvatskoj, a koliko su uspješni u onome što vole, pogledajte ovog vikenda

Miranda Lončar za sebe kaže da je samostalna: sama, stalno, a od 2007., kada se počela baviti stand up komedijom, odradila je već pozamašan broj nastupa. Zahvaljujući stand upu obišla je cijelu regiju - od Ljubljane preko Sarajeva sve do Beograda , a može se pohvaliti i nastupima u Londonu , Budimpešti , Zürichu .

Rođena Mostarka u svojem je gradu ostavila komičarski utisak, a nakon što je pokrenula lokalnu stand up scenu, prepustila ju je novoj generaciji komičari koji je sada paze i maze, i otišla u Zagreb . Mirandin stand up nastup možete pogledati u sedmoj epizodi, koja će se na Klasik TV-u emitirati u subotu, a u kojem će nam svima otkriti tko je 'pravi' krivac za rat u Bosni i Hercegovini .

DOMAĆI STAND UP HUMOR

Odmah nakon Mirande, u istoj epizodi, na pozornicu će stići Vlatka Mifka i Tin Sedlar , u improviziranoj igri 'Rečenice'. Prije same igre publika će na papiriće napisati rečenice koje im u tom trenu padnu na pamet, sve rečenice će se skupiti u šešir iz kojeg će Vlatka i Tin izvući po tri te ih uključiti u samu igru kad će misliti da im odgovara, ne znajući pritom što će pročitati. Publika će im, osim rečenica, zadati i temu igre, odnosno situaciju u kojoj će se komičari naći – ovog puta Vlatka će biti kipar, a Tin model.

Kako sam kaže, humor mu nije za svakoga. Nije za vas ako ste osoba kojoj u titlu 'hebiga' smeta ovo 'ebi', a ne ono 'h', neće vas zabaviti ako smatrate da 'o nekim stvarima' nije ok pričati javno (ili uopće) te neće biti vaša 'šalica čaja' ako 'ono dole' zovete 'ono dole'. Marko je sklon šokiranju, analiziranju, pretjeranom analiziranju… često priča o vlastitim nedostacima, bilo duševnim, bilo fizičkim. Ima komplekse zbog debljine, pa ako ga vidite, recite mu da je smršavio, čak i ako ga vidite prvi put u životu, nema veze.

Stand up komedijom bavi se od 2014., a osim stand upom, Marko piše kratke priče i romane. Prvu knjigu, zbirku kratkih priča 'Belzebubov notes' objavio je 2011., a roman 'Karte, molim!' 2015. godine. Hrvatsko društvo pisaca nagradilo je 'Karte, molim!' 2015. nagradom Janko Polić Kamov. 2016. je objavio knjigu priča 'Van brloga'. Kako bi rekli u TV prodaji - ali to nije sve! Do 2014. surađivao je s portalom NewsBar kao autor članaka, urednik portala i scenarist skečeva, član je Hrvatskog društva pisaca, alumni Akademije za politički razvoj i simpatizer Fronte za oslobođenje vrtnih patuljaka.

Marina Orsag, Vlatka Mifka, Tin Sedlar i Goran Vinčić će vas u nedjelju počastiti još jednim svojim talentom – pjevanjem! Naime, sva četiri člana improvizirane ekipe igrat će igru 'Muzički kaladont'. Publika treba reći jednu domaću, regionalnu pjesmu koju će prvi komičar početi pjevati. Nasumično izabrana osoba iz publike dobit će zvonce koje će udariti dok komičar pjeva. Čim čuje zvonce, komičar prestaje pjevati. Komičar koji je idući na redu kreće pjevati drugu pjesmu, ali nastavno na riječ na kojoj je prethodni komičar stao. Igra se na ispadanje.