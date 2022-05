Nova ljubav ili prijateljstvo: Charlize Theron se zbližila s bivšim dečkom Halle Berry, zgodnim manekenom Gabrielom Aubryjem

Lijepa Charlize Theron u posljednje se vrijeme intenzivno druži s Gabrielom Aubryjem, manekenom koji je nekad bio u vezi s Halle Berry s kojom ima kćer Nahlu (14), a povezivali su ga i s Kim Kardashian

Ako je vjerovati dobro upućenim holivudskim izvorima, plavokosa glumica i maneken postali su vrlo bliski, objavio je Us Weekley.

Slavnu glumicu rođenu u Južnoafričkoj Republici i Gabriela već su povezivali još 2017. godine no Theron je demantirala glasine da su u vezi. 'Nikad ga nisam upoznala. Srela sam ga na otprilike tri sekunde. Prošla sam i rekla: 'Hi!' jer naša djeca idu u istu školu', rekla je tad glumica.

Theron je majka dvije kćeri Jackson (10) i August (8) koje je posvojila 2012., odnosno 2015. godine dok Aubry ima kćer Nahlu (14) s bivšom partnericom Halle Berry, s kojom se razišao 2010. godine, a zatim se uslijedila mučna borba oko skrbništva popraćena brojnim skandalima.

Inače, zvijezdu filma 'Tully' otkad je prekinula sa Seanom Pennom u ljeto 2015., mediji nisu povezivali ni s kim.

'Bila sam na nekoliko spojeva, ali nisam ni s kim izlazila više od pet godina', rekla je Charlize gostujući u rujnu 2020. u emisiji Drew Barrymore.

Tada je dobitnica Zlatnog globusa rekla da je spremna upoznavati nove ljude, ali i da je zadovoljna svojim životom kao solerica.

'O svom životu mogu iskreno reći ovo: ne osjećam se usamljeno' rekla je Charlize Theron Drew Barrymore u istom intervjuu. Charlize je bila u vezi s frontmenom benda Third Eye Blind Stephanom Jenkinsom od 1998. do 2001., a zatim s glumcem Stuartom Townsendom, s kojim je bila u vezi od 2001. do 2009. godine.