Nova dimenzija Osječke ljetne noći

Izložba ekstremnih fotografija i PC balkon najavit će 21. izdanje festivala

Budući da je prva ovogodišnja Osječka ljetna noć u lipnju otkazana zbog aktualne pandemije koronavirusa, u srpnju je pronađena prava alternativa koja će u ovim ekstremnim uvjetima odgovarati svim mjerama epidemiološke zaštite. Naime, ovog petka (31. srpnja) pod sloganom “balkON gužva je OFF” održat će se tradicionalna manifestacija koja je ove godine interaktivnija i inkluzivnija no ikad, koja Osječane poziva da u svojim domovima, na terasama i balkonima stvore najzabavniju atmosferu ljetne noći. U svemu tome, kao regionalni predvodnik alternativnog i ekstremnog, izvanrednoj Osječkoj ljetnoj noći doprinijet će i Pannonian Challenge koji će u svom stilu urediti najpoznatiji osječki balkon kina Urania koje podržava ovo kulturno događanje u okviru projekta “Cultural Hub for Curious Minds“ i uz urbanu glazbenu podlogu svojim sugrađanima ponuditi izložbu fotografija ekstremnog sporta u prostranom Sakuntala parku s početkom u 20 sati.

Sve to poslužit će kao savršena najava 21. izdanja jednog od najboljih europskih festivala ekstremnog sporta, koji u starom i dobro poznatom terminu od 12. do 16. kolovoza donosi nove, virtualne doživljaje. Tako će obitelj Pannonian Challengea na OLJN-u predstavljati svi starosjedioci koji su festival doveli do svjetske razine na kojoj je danas, a predvodit će ih domaćin izložbe “Retrospektive Pannoniana” Samir Kurtagić, koji je s kolegama fotografima – Marinom Lončarom, Marinom Stuparom, Dubravkom Milinkovićem i Nikolom Predovićem, ovjekovječio ljude Pannonian Challengea i vratolomije koje oduzimaju dah u izvedbi vrhunskih BMX vozača, skatera i rolera tijekom 20 godina postojanja festivala. Izložba će biti otvorena od petka do nedjelje (31.07. – 02.08., 07.08. – 09.08. te 14.08. – 16.08.), a posjetitelje će podsjećati na sve što je Pannonian prošao u svojih prvih 20 godina.