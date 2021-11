Nježna posveta ljubavi: Tarik Filipović prisjetio se kako je izgledao prije 17 godina, netom prije negoli je u njegov život ušla Lejla

Glumac i voditelj i bivša Miss Hrvatske, jedan od najskladnijih parova domaće scene, nerijetko na društvenim mrežama pokazuju koliko je jaka njihova ljubav. Premda ne skrivaju koliko su zaljubljeni, obožavatelji jedva čekaju saznati nešto novo iz njihove romanse

Mnogi već znaju njihovu priču. On je bio jedan od najpoželjnijih neženja, a ona bivša misica koja je upravo izašla iz braka. Godinama su bili poznanici, viđali su se na događanjima, pozdravljali se, ali to je bilo sve. A onda su jednom sjeli na kavu. Postali su par 2006. godine, no okolnosti im nisu išle na ruku. Nije prošla ni godina dana otkad je Lejla postala samohrana majka trogodišnjeg Dine, odnosno otkad se rastala od Dade Majolija.