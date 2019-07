Nives Celzijus u problemima nakon zadnjeg nastupa: ‘Za sve postoji prvi put. Naučila sam i jednu korisnu lekciju’

View this post on Instagram

A ovako je bilo u Beletincu 🔥 Ja sam saznala šta znači kupanje u štiklama, točnije u moru znoja u mojim štiklama. Nikada eto nisam morala promjeniti štikle jer su toliko mokre da odbijaju poslušnost. No, za sve postoji prvi put. Naučila sam i jednu korisnu lekciju a ta je, nikad ne stavljati pred nastup one divne šljokičave kremice na tijelo ako ne želiš izgledati kao da si upravo izašao iz saune. 🤷‍♀️ No i uz more znoja i muke po štiklama bila je to nezaboravna zabava. Ljudi, hvala vam na pozitivi, veselju i što niste štedili glasnice. Obožavam vas...Hvala i ovim divnim fotografima što su zabilježili neke od trenutaka koje svakako želim da ostanu upamćeni ❤ #photo #ivanagnezovic #dominiksever