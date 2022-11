'Nitko to nije očekivao! Ja najmanje': Darko Domitrović prisjetio se trenutka kad ga je Sandra Bagarić zaprosila

Operna diva Sandra Bagarić godinama je u sretnom braku s Darkom Domitrovićem te su roditelji dvoje djece

View this post on Instagram

'Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana', otkrio je Domitrović u emisiji IN magazin.