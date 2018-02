Nisu dugo izdržali: Elon Musk i Amber Heard ponovno prekinuli

Samo dva mjeseca nakon što su se ponovno počeli viđati, ljubavi Elona Muska i Amber Heard ponovno je došao kraj. Budući da im je ovo drugi prekid u manje od pola godine, čini se kako glumica i milijarder jednostavno nisu suđeni jedno drugome

'Amber se sjajno provodi s Elonom, a on stalno želi provoditi vrijeme s njom. Jako je sretna što ga ima i stalo joj je do njega. Osim toga misli da je on fantastičan čovjek i spaja ih mnogo zajedničkih interesa', objasnio je tada izvor blizak paru.