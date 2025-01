Nina Badrić posve iskreno o prvom nastupu: Došao nije nitko, a evo koliko je zaradila

Popularna domaća zvijezda tim je povodom dala intervju za IN Magazin , u kojem je progovorila o izazovima s početka karijere i koliko joj znači ovo vrijedno priznanje.

'Jako puno mi znači. Sjetiš se otkud si krenuo, te neke borbe, svega što te dočekalo na tom putu. Ali kako Elton John kaže - I'm still standing. Najvažnije je to da u meni ima još jako puno pjesama i jako puno muzike', rekla je Nina za IN Magazin, koja je uspjeh proslavila pred prepunom zagrebačkom Arenom.

Otrkila je kako je glazbeni put za sebe odabrala kao 18-godišnjakinja jer je već tada znala da je on za nju jedini pravi. A što se tiče njenog prvog profesionalnog nastupa, priznaje kako za njega - nije bila plaćena.

'Prvi profesionalni je bio, to se dobro sjećam, u Omišlju na Krku gdje su na nastupu bili konobar i ja. To je bio moj prvi profesionalni nastup za koji naravno nisam dobila novce jer je gazda kluba rekao da nitko nije došao i da nemam što biti plaćena. Ja sam rekla da nema problema, mene ionako nitko ne zna, ali za par godina ćete čuti tko sam ja', priča 52-godišnja pjevačica.