Nikolina Ristović raspametila fanove pozirajući bez grudnjaka: 'To volimo, dekolteeee'

Bivša voditeljica Nikolina Ristović, koja je zbog ljubavi preselila u Beograd, jedva je dočekala tople dane da skokne na more. Umjesto na vrućem zagrebačkom asfaltu, Nikolina proteklih dana uživa u Splitu. Sa suprugom Vidojem Ristovićem i mlađom kćerkicom Unom Sofijom voditeljica uživa u šetnjama rivom i dalmatinskim specijalitetima, a čak i na godišnjem odmoru trudi se biti dotjerana od glave do pete

Trendi odijelo s pripadajućim bermudama koje su ove sezone apsolutni 'must have' na modnoj sceni lijepa Nikolina dodatno je učinila seksipilnim tako što ispod sakoa nije odjenula grudnjak. To su primijetili i Nikolinini brojni obožavatelji koji nisu ostali imuni na njezin bujni dekolte.