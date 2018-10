Neočekivana promjena: Princ Harry više nije onakav kakvog smo ga gledali godinama

Što se točno krije iza vrata Kensingtonske palače, ne zna mnogo ljudi, ali u javnim angažmanima nije teško primijetiti da se princ Harry proteklih nekoliko mjeseci itekako promijenio. Suradnik kraljevske obitelji koji ga poznaje od djetinjstva otkriva u čemu je tajna i zašto 'crna ovca' monarhije pokazuje svoje novo lice

Promjenu u njegovu pristupu voljenoj ženi vidi i javnost. Do sada je Harry bio poznat kao veliki zavodnik, partijaner i često je mijenjao partnerice. Kada je upoznao Meghan sve je to otišlo u zaborav i sada gledamo novu, romantičnu i zaljubljenu stranu britanskog plemića. Između ostalog, princ Harry za razliku od ostalih članova obitelji vrlo često pokazuje javno svoje osjećaje. To je primijetio i Edwards.

'Uvijek se pobrine da je Meghan dobro informirana o svemu, o svakom događaju na koji zajedno dolaze. Tijekom angažmana često joj šapuće na uho i podsjeća je što je idući korak', govori poznati fotograf. Zaljubljeni crvenokosi zavodnik itekako želi svijetu pokazati da je pronašao onu pravu, a do sada to s niti jednom bivšom nije radio. 'Jako je zaljubljen i spreman je to pokazati svima. Ona je žena njegova života, voli je i želi s njom ostati do smrti', naglašava kraljevski suradnik.