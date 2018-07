Nekih se i ne sjećamo: Što danas rade i kako izgledaju omiljeni glumci iz filma 'Top Gun'

1/10

'Top Gun' je film koji je 1986. godine zaradio najviše novca. Zahvaljujući njemu Tom Cruise je postao svjetska zvijezda, a neke scene, glazba i dijelovi teksta iz filma i danas su poznati – i to različitim generacijama. Režiser Tony Scott tri puta je za vrijeme snimanja dobivao otkaz, a prava škola Top Gun svoje zaposlenike kažnjava s pet dolara svaki put kad izgovore neki citat iz filma. Američka vojska je, nakon što su vidjeli koliko je film uspio, u kinima organizirala štandove na kojima su se dijelili letci za vojačenje te su razgovarali sa svim zainteresiranima koji su pogledali film. Te su godine imali rekordan upis novaka na vojne akademije, kakav nisu zabilježili godinama. Godine 1987. 'Top Gun' bio je nominiran za Oscara u četiri kategorije: za montažu, zvuk, najbolju montažu zvuka i za najbolju originalnu pjesmu (samo za ovo posljednje je bio nagrađen – za pjesmu 'Take My Breath Away'). Nastavak filma se sprema skoro već 10 godina.