Nekadašnja manekenska zvijezda Kristina Šalinović podijelila sretne vijesti: 'Još uvijek ne mogu vjerovati'

Nakon šest godina zajedničkog života, s talijanskim tattoo majstorom Enricom Miglioratijem jedna od naših najperspektivnijih i najuspješnijih manekenki se zaručila. Sretnu vijest je naravno objavila na društvenoj mreži

'Prošlo je mjesec dana otkako se to dogodilo, ali još uvijek ne mogu vjerovati', pohvalila se Kristina Šalinović pored niza fotografija na kojima pozira s milanskim tattoo umjetnikom i ponosno pokazuje zaručnički prsten. Ranije je izjavila da se želi ostvariti kao majka.

Lijepa Makaranka koja je osvanula na naslovnicama Harper’s Bazaara, Voguea i brojnih drugih prestižnih magazina jednom prilikom je uz fotografiju objavljenu na Instagramu za svog dečka istaknula: 'S njime sam vidjela svijet, gradila karijeru i odrasla. Svaki put kada bih poludjela zbog posla on bi me smirio, primio me za ruke i sve bi bilo dobro! Svima želim da pronađu svoju stijenu kao što sam ja pronašla svoju'.