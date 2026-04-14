'Neću nositi vreću!': Lauren Sánchez odbrusila kritičarima i otkrila kako se živi u 'bunkeru milijardera'

Lauren Sánchez Bezos tretira potragu za užitkom kao neku vrstu mandata koji joj je dan. Kao polovica nepojmljivo moćnog para, uspjela je uvjeriti ultrabogataše da se prestanu ispričavati zbog svog bogatstva i počnu istinski uživati u njemu

Njihova svakodnevica u rezidenciji vrijednoj 230 milijuna dolara na privatnom otoku Indian Creek u Miamiju, poznatom kao 'bunker milijardera', daleko je od asketizma. Dok se nekadašnji Jeff Bezos iz Seattlea pamti kao pomalo nespretan logistički mozak opsjednut dostavom svega u dva dana, današnji Bezos je 'isklesan' u teretani, često bez majice snimljen kako se smije na megajahti, čovjek koji je uz Lauren Sánchez otkrio radost, ljubav i estetsku dermatologiju.

Jutarnji rituali u 'bunkeru milijardera' Dan za bračni par Bezos počinje rano, oko šest sati, ali bez digitalnih smetnji. Prva stavka na dnevnom redu nije im provjera dionica, već popisivanje deset stvari na kojima su zahvalni, uz strogo pravilo da ne smiju ponoviti ništa što su istaknuli dan ranije. Kavu piju u svijetloj sobi promatrajući izlazak sunca, koristeći šalice koje jasno govore o njihovoj novoj dinamici: njezina poručuje 'Opet sam se probudila vraški seksi', a njegova je ukrašena kemijskim simbolima koji tvore riječ 'HUNK' (komad), piše NY Times. Nakon kave slijedi sat vremena intenzivnog treninga s privatnim trenerom, šest dana u tjednu, te partija pickleballa. Lauren s ponosom gleda na suprugovu transformaciju: 'Dobro izgleda, zar ne? Baš dobro izgleda', ponavlja uz polagano kimanje glavom. Njihova je veza prava simbioza: ona je usvojila njegove 'amazonizme', poput pisanja memoranduma od najviše šest stranica za sastanke, dok on uređuje njezine dječje knjige, sugerirajući da podmornica na naslovnici treba izgledati 'fantastičnije, a ne realistično'.

Lauren Sánchez i Jeff Bezos Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Od odbijenice u Southwest Airlinesu do 'kraljice Hollywooda' Iako se često misli da je Lauren ušla u visoko društvo tek udajom, istina je obrnuta. Dok je Bezosov vrhunac u Hollywoodu bio pokušaj adaptacije Tolkiena u skupu seriju, on je već bila spiritus movens Los Angelesa, primjerice njezino prijateljstvo s Leonardom DiCaprijem traje desetljećima. 'Ljudi se ponašaju kao da mi je on novi prijatelj. Ne, poznajem Lea od svoje 25. godine', kaže. Među bliskim prijateljima su joj i Kris Jenner, Katy Perry te modni moćnici. Njezin put do vrha bio je obilježen 'nemirnom ambicijom' koju danas pripisuje dijagnozi ADHD-a. Sa 18 godina spavala je u rođakovoj garaži u Kaliforniji nakon što nije dobila posao stjuardese u Southwest Airlinesu jer je imala 'par kilograma iznad dopuštene granice', ali umjesto očajavanju okrenula se novinarstvu, postala suvoditeljica 'Good Day L.A.', skakala padobranom pred kamerama i na kraju osnovala tvrtku za snimanje iz zraka, Black Ops Aviation. 'Ja sam Latinoamerikanka, neću nositi vreću' Estetika Sánchez Bezos često je meta kritika onih koji zagovaraju tihi luksuz. Dok Warren Buffett živi u skromnoj kući, a Mark Zuckerberg nosi majice s kapuljačom, ona bira dijamante te vintage odjeću Diora i Schiaparellija. Graydon Carter, legendarni urednik Vanity Faira, slikovito je opisao njezin i stil njezina supruga: 'Oni su za tihi luksuz ono što je Las Vegas za mormonsku crkvu.'

Na snobovske kritike o svom izgledu i odijevanju ona odgovara bez zadrške: 'To je oblik mog tijela. Hoće li mi netko dati vreću i tražiti da je vežem remenom i stegnem? Ja sam Latinoamerikanka. Ja sam Latinoamerikanka. Ja sam Latinoamerikanka.' Priznaje da je kritike pogađaju, posebno one na Instagramu, zbog čega joj je najstariji sin Nikko instalirao aplikaciju koja joj blokira društvene mreže tijekom dana. 'Nikada ne bih mogla napisati nešto zločesto nekome. To bi mi slomilo srce. Želim samo ono pozitivno', kaže Lauren. Politički detant i 'Igre gladi' Odnos slavnog para prema moći i politici također se promijenio. Dok je Bezos nekada bio meta Donalda Trumpa zbog vlasništva nad Washington Postom, danas su tonovi znatno blaži. Bezos je osobno intervenirao kako bi spriječio podršku Kamali Harris u svojim novinama, tvrdeći da to 'stvara percepciju pristranosti', a par je sjedio u prvim redovima na Trumpovoj inauguraciji.