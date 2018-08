Ne želi više šutjeti: Još jedan eksplozivni intervju Thomasa Marklea kojim će nanijeti štetu kraljevskoj obitelji

Iako su odavno od njega zatražili da prestane medijski istupati, 74-godišnji bivši holivudski direktor rasvjete, ujedno i otac Meghan Markle, Thomas Markle, čini se nema namjeru poslušati svoju kći, kao niti kraljevsku obitelj. Dapače, on je odlučio opet im kontrirati i nanijeti novu štetu, pa je dao još jedan u nizu ekskluzivnih intervjua, iako, kako je rekao, nakon njega neće više nikada čuti ili vidjeti svoju kćer

O svojoj vezi sa kćerkom, Markle je rekao: 'Sada smo još udaljeniji nego prije. Samo sam htio pravu vezu kakvu očevi i kćeri imaju. Ako to znači slanje čestitki za Božić i rođendan i okupljanje za blagdane, to želim. A druga stvar, ja sam se za svoju majku brinuo posljednjih pet godina njezina života. Moja kći je rekla kako će i ona tako brinuti o meni. Ne govorim tu o novčanoj potpori, već o brizi i to mi je jedino važno.'

'Oporavljao sam se od srčanog udara, ležao u krevetu kada su me nazvali, a to što su mi rekli zaista me povrijedilo. Nisu imali ni najmanje poštovanja prema meni. Osjećao sam se kao da misle da je moja krivica što sam završio u bolnici sa srčanim udarom, kao da se moram opravdavati i braniti zbog svega. No, to što sam završio u bolnici zapravo me na kraju ojačalo i više nisam dopuštao da me napadaju. Pitao sam ga: 'Bi li radije željeli da sam mrtav pa da me možete oplakivati', rekao je Thomas Markle dodavši kako je potom svom budućem zetu rekao da bi barem mogli odglumiti da im je žao zbog svega i poklopio slušalicu.

No, priznao je ipak da ga je Harry s potpunim pravom kritizirao zbog dogovorenog paparazza, osobito jer je lagao da se sve odigralo slučajno. Naime, nakon što su objavljene paparazzo fotografije, Harry ga je upitao jeli ih zaista dogovorio, na što mu je Thomas Markle odgovorio da nije, nadajući se kako će se izvući s malenom laži.