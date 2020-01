Natali Dizdar u seksi izdanju, fanovi joj poručili: 'Ne znam je li te veći gušt slušati ili gledati'

View this post on Instagram

Svima želim dobru zabavu večeras gdje god da jeste i sretno u dvadesetima!🥂😘🥂 A ako ste doma kojim slučajem , okrenite na Hrt1 😎 #astrana #newyearseve #newyearsshow #hrt #galanights #musicnonstop #celebration #aroundtheworld #2020 #nightdress by: #elfs