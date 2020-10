Napustio je posao u agenciji, otvorio obrt i krenuo ostvariti svoj glazbeni san: 'Ljudi žele čuti tko je Zembo Latifa'

Poznavateljima domaće rap scene ime Zembo Latifa nije nimalo strano. Nakon dugogodišnjeg djelovanja u rap skupini Dregermajster Crew i DJ-anja u sklopu kolektiva BLAW:BLAW, ovaj 30-godišnji Zagrepčanin i digitalni dizajner po struci posljednjih mjeseci uspio se profilirati kao solo izvođač s hit singlovima i albumom prvijencem objavljenim uslijed pandemije koronavirusa

Do 2012. godine i pridruživanja skupini Dregermajster Crew, Zembo Latifa glazbom se bavio amaterski. 'Tada sam dobio osjećaj kako je to biti dio kolektiva i raditi prave trake. Dregermajster Crew je imao svoje uspjehe, no sve to za mene je bilo dosta limitirano. Oduvijek sam se želio ozbiljnije i profesionalnije baviti glazbom', otkrio nam je u razgovoru vođenom u studiju stvorenom u prostorima bivše zagrebačke tvornice Katran, a u kojem posljednjih tjedana nastaju hitovi znanih i nekih novih imena na domaćoj (t)rap sceni. 'Muzika mi je kroz život uvijek bila neka četvrta ili peta rupa na svirali i nikada do sada se nisam ozbiljno primio toga' Svoje glazbeno djelovanje kao član Dregera završio je 2018., da bi iduće godine napustio posao u agenciji, otvorio obrt i krenuo u solo vode. Kako otkriva, odluka o napuštanju radnog mjesta s klasičnim radnim vremenom nije došla preko noći. 'To se dugo kuhalo u meni. Kao dizajner sam radio osam godina po agencijama. U zadnjoj, u kojoj sam radio s prijateljima, rekli su mi kako su uočili da mi je glazba postala puno bitnija nego prije i da bih trebao ići u tom smjeru. Nisam u potpunosti ostavio posao, nego sam odlučio biti freelancer. Format rada od devet do pet ne ostavlja ti baš puno prostora da se baviš nekim svojim stvarima', priznaje, dodajući kako je za takav potez u karijeri potrebno imati generalan plan i jasnu viziju budućnosti.

'Igrom slučaja svemir mi se naklonio i dobio sam tri svjetska producenta' Festival Graffiti na Gradele održan 2018. godine na Braču povezao ga je s domaćim producentom Denisom Mevljom Denzom, s kojim je počeo razgovarati o svojim planovima za solo glazbeni projekt. Nedugo zatim sjeli su u studio, a u cijelu priču odlučili su se uključiti i domaći producenti Bliss i Def Starz. 'Igrom slučaja svemir mi se naklonio i dobio sam tri svjetska producenta. Kako su oni preuzeli svoj dio oko produkcije, to mi je ostavilo slobodnije ruke oko tekstova i sličnog. Svatko od nas je u projektu preuzeo svoj križ i onda smo napali album. Cijeli album nisam ja. Zembo Latifa je samo ime iza kojeg stoje četvorica likova, plus još neki ljudi koji rade druge stvari', otkriva nam, dodavši kako je debitantski album planirao objaviti još početkom ove godine, no onda se dogodio Covid-19.

'Nismo mogli snimati videospotove, cijeli projekt smo stavili na led i dodatno se pozabavili samim trakama. Uzeli smo si nekoliko mjeseci kako bismo dotjerali tih deset pjesama na albumu, usavršavali ih, mijenjali, aranžirali. U lipnju, kada smo izbacili videospot za 'Zvijezde', shvatili smo da više nema smisla s odgađanjem pa smo ga objavili u rujnu. Zadnjih pola godine nisam napravio neku novu traku, a sada, kada je album vani, ponovno smo počeli raditi na novim pjesmama.'

ZEMBO LATIFA O radu na solo albumu 'Pet, šest puta pokušavao sam snimiti svoj solo album iza kojeg ću stajati tekstom i produkcijom, no na kraju ne možeš sve raditi sam. Neki ljudi to mogu i zbog toga im skidam kapu, ja nisam takav tip.'

Nastanak 'Venere' Kako nam otkriva, oduvijek je želio pjevniji album, a tijekom djelovanja u skupini Dregermajster Crew najčešće je pjevao refrene. 'Oduvijek mi je pjevanje išlo puno bolje. Znali smo kad smo krenuli raditi na albumu da bi sve to trebalo biti nešto melodičnije, pjevnije. Nismo imali jasno razrađen zvuk. Album se razvijao iz pjesme u pjesmu. Sa svakom novom pjesmom htjeli smo pomaknuti granice, ući u neki novi svemir tog stvaranja i isprobati razne žanrove. Nije album jedan zvuk, ima različitih žanrovskih utjecaja', priznaje, dodajući kako se trudio nakloniti glazbenim trendovima koji vladaju u Americi, no tako da na domaćoj sceni njegova glazba zvuči inovativno i svježe. 'Gledali smo što se ne radi kod nas i čega fali. Album je izašao u savršenom vremenu jer smo njime htjeli inspirirati druge izvođače, da im pokažemo da se mogu raditi i takve pjesme. Ako to dobro napraviš, nema šanse da ne prođe.'

Preko Klinca do šire publike Singlom 'Nemoj pitat me za nju', za koji su spot snimali Ivan Radović i Frane Pamić, publici se odlučio premijerno predstaviti u ulozi solo izvođača. Iako je razmatrao ideju da spot za najavni singl svog solo projekta objavi na vlastitom kanalu na YouTubeu, shvatio je da bi takva odluka u konačnici bila neisplativa zbog nemogućnosti dolaska do šire publike. Kroz suradnju s režiserom Marijanom Jurčevićem aka dffrntvibeom na videospotu za svoj prvi singl uspio je ući u kontakt s Klincem, banjalučkom trap senzacijom i vlasnikom labela Apollo, čiji kanal na YouTubeu danas broji 226 tisuća pretplatnika.

'Dok smo radili prvi spot za pjesmu 'Nemoj pitat me za nju', Marijan dffrntvibe, koji ga je montirao, rekao nam je da zna Klinca. On mu je poslao tu traku, nakon čega je videospot za nju završio na kanalu Apollo, međutim tada još nismo imali dogovorenu suradnju. Razgovarao sam dugo s Klincem telefonski, poslali smo mu cijeli album i dogovorili da moj solo projekt postane dio Apollo Labela', otkriva nam, dodavši kako je, u odnosu na podjednako popularan kanal Bassivity Digital iz Srbije, Apollo Label bio logičan izbor. 'Nije to nikakvo nepoštovanje, no kanal Bassivity na dnevnoj bazi izbacuje ogromnu količinu sadržaja i htjeli smo to izbjeći jer bismo se, po našem mišljenju, utopili u toj gomili. Videospotovi ne bi dobili doseg kakav zaslužuju. Logičan izbor je bio Apollo Label jer je po meni puno fokusiraniji, ima svoju bazu fanova koji vole tip glazbe kakvu mi radimo i predstavljao nam je idealan kanal za objavu ovog albuma.' 'Zvijezde' s Hiljsonom Na debitantskom albumu 'Venera' gostuje samo jedan izvođač i Zembin odabir pao je na Hiljsona iz Kuku$a, a on je začinio njegov treći, ujedno najpopularniji singl 'Zvijezde', ako je suditi po pregledima na YouTubeu.

'Odustali smo od ideje da nam na albumu gostuje puno izvođača. Htjeli smo dokazati da prvi album može biti odličan i bez zvjezdanih gostovanja, već isključivo zbog glazbe - prvenstveno smo to željeli dokazati sami sebi. Za Hiljeta smo se odlučili nakon što smo u studiju snimili 'Zvijezde' i shvatili da bi se on idealno uklopio. Totalno smo ga čuli na toj traci, a i osobno ga cijenim kao glazbenika i prijatelja. Hilje mi je u tom trenutku najviše pasao zvukom i stvarima koje sam radi. Htjeli smo da naša suradnja bude neka ekstenzija tog albuma, da mu doda vrijednost, ali ne zbog njegove popularnosti.' 'Kao umjetnik dolazim u cijelom paketu' Vizualni segment je izuzetno bitna stavka u građenju glazbene karijere jer je glazba, prema riječima glazbenika, samo dio onoga što nudi ljudima, a za svoj vizualni identitet angažirao je Juricu Koletića iz Studija Size.

'Po meni je jako bitan i taj popratni sadržaj uz glazbu. Zbog toga što sam dizajner po struci nisam želio zanemariti taj dio jer mislim da bi bilo neprofesionalno s moje strane da se on ignorira, a s druge strane želio sam ukazati glazbenicima koji danas rade na to koliko je bitan taj vizualni identitet - logo, brendiranje, cjelokupna priča koja prati tvoj rad. Danas je puno toga u vizualnom smislu odrađeno ad hoc. Htjeli smo album koji će imati dobre temelje u glazbi i u vizualnom smislu', otkriva nam, priznavši da ništa ne voli raditi polovično. 'Kad sam već napravio veliki zaokret u karijeri, ostavio dio sebe i ušao na nepoznat teritorij, potrudio sam se da svaki dio napravim onako kako spada, da mi nitko ne može reći kako je nešto loše.'

Usporedbe s Post Maloneom, Z ++, Gocom... 'Ljudima je u prirodi uspoređivati nešto s nečim, no nekako smo davno definirali u projektu to da nije problem što ćemo zvučati slično kao netko, nego je stvar u tome da unutar te neke ceste koju bih nazvao žanr imaš više traka. Svoju inspiraciju vučem iz starije glazbe poput Blinka 182, Green Daya, Limp Bizkita, The Clasha, dosta sam slušao i Rage Against The Machine. To se konkretno toliko ne čuje na mom albumu, ali me sve to inspiriralo', priznaje. 'Svaki izvođač ima svoju inspiraciju i glazbenike koji su utjecali na njega. Nitko na kraju dana nije sto posto originalan. Svi u nečemu nađemo inspiraciju i u tome nema ništa loše. Nešto te mora inspirirati da radiš, na nešto se moraš osloniti. Svakom su izvođaču reference drugačije. Moj album nikada neće zvučati kao album Post Malonea, Goce ili Z ++, makar je to sve neki isti žanr', smatra Latifa.

Budući planovi i rad prema osjećaju Na pitanje o budućim planovima nakon albuma 'Venera' otkriva nam kako sa svojim producentima u narednom periodu planira 'napadati' isključivo singlove jer album iziskuje puno više vremena, a singlovi nužno ne zahtijevaju neki određeni koncept. 'Sada smo svjesni toga što prolazi kod naših fanova, a idući singlovi neće pretjerano odskakati zvukom. Svakom trakom trudimo se pomaknuti granice i napredovati tako da damo nešto novo fanovima. Htjeli bismo napasti i neke druge žanrove. Primijetili smo da fanovi vole malo mračnije trake. Tematski ćemo obrađivati malo realnije teme. 'Zvijezde' su generalno tužna traka, a zvuče veselo.'

'Ljudi žele čuti tko je Zembo' 'Svaki će glazbenik reći da je cijela ova situacija s koronom - sranje. Dogodilo se nažalost ovo što se dogodilo. Ne znamo što će biti iduće, svi nastupi su stopirani. Sada, kada je album vani, trudim se biti što više medijski prisutan kada već ne mogu odrađivati koncerte iako smatram da su oni najbolja promocija, tako da pokažeš svojim fanovima svoju energiju jer te ljudi najbolje dožive uživo, kroz nastup na pozornici. Ljudi su čuli album, zaintrigirala ih je glazba i sada žele čuti tko je Zembo, pitaju se što se događa oko njega, tko je taj lik kojeg slušam, zašto mu je glazba takva kakva je, zašto ju volim ili ne volim.'