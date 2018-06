Naprosto blista: Otkrivamo zbog čega Maja Šuput opet sjaji

Ona je definitivno kraljica zanimljivih odjevnih kombinacija. Već smo od Maje Šuput već navikli na blještavilo i sjaj, a sad je ponovo za jedno od snimanja 'Supertalenta' odjenula šljokičasto, ovog puta seksi haljinu u kombinaciji s prozirno plavim takozvanim 'cinarella' salonkama. A ima i novu frizuru

Maju Šuput rijetko ćemo vidjeti u minimalističkim izdanjima, već uvijek teži raskošnim materijalima, tilu, čipki, resicama, lateksu i različitim uzorcima i neizbježnim - šljokicama. I uvijek izgleda kao da se osjeća fantastično u onome što nosi, a odjevne kombinacije joj najčešće potpisuje stilist Marko Grubnić.

'Ovaj stajling se potpuno razlikuje od prethodnog kojeg je Maja pokazala u showu. Već sam ranije najavio da će Maja cijelu sezonu u 'Supertalentu' imati različite varijante, ali ćemo se truditi da Maja ostane Maja. Imamo puno prostora pa ćemo se igrati. Ovog puta je to jedna od Majinih najdražih haljina. Siguran sam da će je opet nositi. Glamuroznom dašku dodao sam malo urbanog štiha s trakom na kojoj piše 'If Not Now, Then When?' (ako ne sada, kada)', pojasnio je za tportal.