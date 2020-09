Napokon otkriven pravi razlog: Evo zašto je Janice imala toliko iritantan glas i smijeh u popularnim 'Prijateljima'

I dan danas, iako je od posljednje prikazane epizode prošlo 16 godina, ne računajući reprize repriza, serija 'Prijatelji' jedna je od omiljenih svih generacija diljem svijeta. A osim glavne šestorke veliku je popularnost stekao i jedan sporedni lik. Riječ je o Janice, djevojci Chandlera Binga, čijeg se glasa i smijeha i danas svi sjećaju i ne mogu ostati ozbiljni nakon istog

Naime, u stvarnom životu Maggie Wheeler ne govori tako iritantno, a da izmijeni svoj glas odlučila je tijekom svoje audicije za 'Prijatelje', a nakon što je dobila otkaz u sitcomu Ellen DeGeneres 'These Friends of Mine', i nije pogriješila. Casting ekipa bila je oduševljena i uloga Janice je rođena.

'Da je bio neki drugi dan, vjerojatno bi na audiciji za 'Prijatelje' postupila sasvim drugačije, no tad sam došla još pod dojmom otkaza i osjećala sam se slobodnom. Odlučila sam da to želim tako napraviti i ispalo je u moju korist'.

'Radila sam na prvoj sezoni te serije Ellen DeGeneres i dobro se zabavljala, no kada su me otpustili, bila sam očajna. Bila sam toliko potresena zbog svega jer se takvo što ne događa glumcu, no isto tako sam osjetila olakšanje što napokon mogu raditi što želim bez ikakvog straha i bez ikakvih ustupaka', rekla je za news.com.au i nastavila:

O toj istoj temi progovorila je i u emisiji 'The Morning Show' kada je rekla: 'Odlučila sam da ću to napraviti čim sam vidjela scenu na audiciji. Sve sam unaprijed odlučila, a smijeh sam izmislila jer sam dobro znala da je Matthew Perry vrlo smiješan i da će me nasmijavati na snimanjima. Upravo sam zato odlučila da je bolje da Janice ima taj specifičan smijeh, jer će me on stalno nasmijavati.'

Prvo gostovanje u 'Prijateljima' imala je 1994., a kao aktualna i bivša djevojka naizmjence pojavljivala se sve do kraja snimanja.