Napokon je gotovo: Nakon pet godina mučne borbe Brad Pitt dobio zajedničko skrbništvo nad djecom

Nakon mjeseci i mjeseci izgubljenih na suđenje, tijekom kojih nije imao prilike previše vremena provoditi sa svojom djecom, Brad Pitt napokon je zadovoljan. Sudac, koji je radio na njegovoj bitki za skrbništvo, presudio je u njegovu korist i dodijelio mu zajedničko skrbništvo s bivšom suprugom

Kako je službeno potvrđeno magazinu US Weekly, holivudski glumac Brad Pitt napokon može odahnuti. Iako se njegova bivša supruga Angelina Jolie svim snagama borila da on u potpunosti izgubi skrbništvo nad njihovo šestero djece, to joj nije uspjelo, a sudac John Ouderkirk, koji je vodio cijeli slučaj, donio je odluku da će bivši supružnici imati zajedničko skrbništvo nad Paxom (17), Zaharom (16), Shiloh (14) te blizancima Knoxom i Vivienne (12), dok najstariji Maddox (19) već može odlučivati sam za sebe.