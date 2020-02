Nakon tri godine veze: Zvijezda 'Gospodara prstenova' u potpunoj tajnosti dočekala prinovu

Američki glumac i zvijezda filmske trilogije 'Gospodar prstenova' Elijah Wood prema napisima američkih medija s svojom dugogodišnjom partnericom Mette-Marie Kongsved dočekao je prinovu

Njihova ljubavna veza započela je 2017. godine upoznavanjem na setu filma 'I Don't Feel At Home In This World Anymore' na kojemu je Mette-Marie radila u ulozi filmske producentice.



Prije veze s danskom producenticom, Elijah je bio u petogodišnjoj vezi s američkom glumicom i pjevačicom Pamelom Racine s kojom je prekinuo 2010. godine.