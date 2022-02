Nakon Tončija, oglasila se i Vjekoslava Huljić, evo što je rekla o Haninoj trudnoći i tome što će postati baka

Sinoćnja dodjela glazbene nagrade Cesarica u prvi je plan ponovno stavila budućeg djeda i baku, Tončija i Vjekoslavu Huljić. I dok je poznati glazbenik već rekao sve što ima na temu kćerine trudnoće, sada je o svemu progovorila i njegova supruga

Odlučivši se za kombinaciju s kojom ne može pogriješiti - crnu haljinu, koja je istaknula njezinu vitku figuru - Vjekoslava Huljić spremno je pozirala okupljenim fotografima, a onda je, iako na to ne pristaje često, stala pred kamere RTL-a i raspričala se o mnogim stvarima.

Sa suprugom je počela stvarati prije trideset godina. Isprva je to bilo za grupu Magazin, a danas potpisuje više od 600 pjesama za razne glazbenike, a uz to je napisala i nekoliko knjiga za djecu. O uspjehu kojeg je postigla, rekla je:

Ipak, kaže kako ne može uvijek sto posto znati unaprijed hoće li neka pjesma biti hit ili ne, no, smatra da ipak ima 'bolji nos' od supruga za to.

A onda su se dotakli njezinog mladolikog izgleda, pa je Vjekoslava Huljić s gledateljima podijelila tajnu svega: 'Tajna je u tome što znam gledati život s prave strane, ne tražim nešto nemoguće, puno lijepih stvari pronađem u danu. Uvijek nastojim pronaći nešto dobro i nešto lijepo. Kada dan nije baš najbolji, uvijek se trudim izvući ono nešto dobro iz njega. Inače, moja obitelj naravno, moji prijatelji, to me drži, drži me ljubav.'

Ono što je sve najviše zanimalo njezina je uskoro nova uloga, ona bake, budući da je njezina kći Hana Huljić trudna s dugogodišnjim obiteljskim prijateljem i glazbenikom Petrom Grašom.

'To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi. To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje', rekla je Vjekoslava Huljić.