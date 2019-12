Nakon što je priznao da 20 godina nije plakao, Brad Pitt još je jednom progovorio o problemima s alkoholom

Još u rujnu, u razgovoru za The New York Times, holivudski zavodnik otkrio je kako je punih 18 mjeseci proveo u društvu anonimnih alkoholičara, gdje je završio nakon što je, zbog razvoda s Angelinom Jolie, utjehu pronašao u alkoholu. U novom intervjuu, kojeg je dao svom kolegi Anthonyju Hopkinsu, otkrio je još neke detalje iz tog perioda

Tako je Anthony Hopkins rekao svom mlađem kolegi: 'Čitao sam da si imao veliku borbu sa alkoholom', na što mu je Pitt odgovorio: 'To je bio moj način bijega.'

'Živimo u vremenu u kojem nemamo previše razumijevanja za druge i tretiramo druge jako loše. Iako smo uvijek posvećivali pažnju pogreškama, osobito jer su one ono što definira osobu. Normalno da svi griješimo, no što učiniti? Čini se da kao kultura ne ostajemo dovoljno dugo kako bi vidjeli što će osoba koja je pogriješila učiniti, koji joj je slijedeći korak, i upravo to mi je izrazito zanimljivo.'